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قبعة لنابليون بونابرت بمليوني دولار

11/21/2023 11:22:53 PM
(MENAFN- Al Watan) بيعت قبعة نابليون بونابرت السوداء الشهيرة، التي تبرز عليها شارة دائرية بألوان العلم الفرنسي، بـ1.932 مليون يورو (2.11 مليون دولار)، بما يشمل الرسوم، في مزاد علني، تجاوزت نتيجته تقديرات دار ((أوزنا))، التي نظّمت المزاد، بفارق كبير. ولم تُعلَن هوية المشتري أو جنسيته.
وقالت ((أوزنا)) التي حطّمت من خلال عملية البيع هذه رقماً قياسياً سابقاً لها، يعود إلى قبعة أخرى لنابليون، بيعت عام 2014، لقاء 1.884 مليون يورو، إن المزاد الذي نُظّم الأحد، استقطب ((هواة جمع من مختلف أنحاء العالم))، وأثار ضجة كبيرة.
وكانت القبعة، عُرضت مسبقاً للعامة، فيما تراوح سعرها التقديري بين 600 و800 ألف يورو. وطُرحت بداية بـ500 ألف يورو، لكنها بيعت بسعر تجاوز هذا المبلغ بأربع مرات تقريباً، خلال مزاد أُقيم قبل أيام من بدء عرض فيلم عن الإمبراطور الفرنسي، يتولّى بطولته الممثل جواكين فينيكس. وكان نابليون (1769 - 1821) يعتمر هذه القبعة ((في منتصف فترة الإمبراطورية تقريباً))، بحسب الكاتب البلجيكي إيف مورمان، الذي تحدّث في أحد كتبه عام 2007 عن قبعات بونابرت، على ما ذكرت دار ((أوزنا)) في بيان. وعلى مدى نحو 15 سنة، ارتدى نابليون نحو 120 قبعة، طُرح بعضها في عدد من المزادات. ويعود الرقم القياسي لعملية بيع قبعة لنابليون إلى عام 2014، حين بيعت إحداها بـ 1.884 مليون يورو (1.98 مليون دولار)، في مزاد نظمته ((أوزينا)) في فونتينبلو (قرب باريس). واشترى رجل أعمال من كوريا الجنوبية هذه القطعة، التي كانت في حالة جيدة جداً، وأُحضرت من المجموعة الخاصة بعائلة موناكو الأميرية.

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