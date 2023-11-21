31% نمو سجلات نشاط التمور في المدينة بنهاية الربع الثالث من 2023 - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) كشفت وزارة التجارة عن نمو السجلات التجارية القائمة لنشاط تجفيف وتعبئة التمور وصناعة منتجاتها في منطقة المدينة المنورة بنسبة 31%، وذلك بنهاية الربع الثالث 2023م.
وبينت الوزارة أن السجلات التجارية لنشاط تجفيف وتعبئة التمور وصناعة منتجاتها في منطقة المدينة المنورة بلغت 145 سجل تجاري بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة مع 110 سجل تجاري بنهاية الربع المماثل من العام 2022.
ولتعزيز صناعة التمور في منطقة المدينة المنور، أطلق صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً شركة "تراث المدينة"، التي تهدف للقيام بدور رئيسي في تحسين جودة الإنتاج ورفع القدرة الإنتاجية لتمور العجوة بمنطقة المدينة المنورة، بما سيسهم في تطوير قطاع الأغذية والزراعة في المملكة، وزيادة حجم المحتوى المحلي لقطاع التمور ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتنويع مصادر الدخل تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
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