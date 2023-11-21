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31% نمو سجلات نشاط التمور في المدينة بنهاية الربع الثالث من 2023 - جريدة الوطن السعودية

11/21/2023 11:22:38 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت وزارة التجارة عن نمو السجلات التجارية القائمة لنشاط تجفيف وتعبئة التمور وصناعة منتجاتها في منطقة المدينة المنورة بنسبة 31%، وذلك بنهاية الربع الثالث 2023م.
وبينت الوزارة أن السجلات التجارية لنشاط تجفيف وتعبئة التمور وصناعة منتجاتها في منطقة المدينة المنورة بلغت 145 سجل تجاري بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة مع 110 سجل تجاري بنهاية الربع المماثل من العام 2022.
ولتعزيز صناعة التمور في منطقة المدينة المنور، أطلق صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً شركة "تراث المدينة"، التي تهدف للقيام بدور رئيسي في تحسين جودة الإنتاج ورفع القدرة الإنتاجية لتمور العجوة بمنطقة المدينة المنورة، بما سيسهم في تطوير قطاع الأغذية والزراعة في المملكة، وزيادة حجم المحتوى المحلي لقطاع التمور ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتنويع مصادر الدخل تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

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