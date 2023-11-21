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القمة مكانك - جريدة الوطن السعودية

11/21/2023 11:22:37 PM
(MENAFN- Al Watan) حافظ المنتخب السعودي على صدارته للمجموعة السابعة، للتصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بتغلبه على مضيفه منتخب الأردن 2 / صفر في المواجهة التي جمعتهما على إستاد عمان الدولي.
سجل للصقور صالح الشهري ((8، و30))، ليرفع الأخضر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، بينما ظل النشامى على نقطة واحدة، وتراجع للمركز الثالث.
وفي المجموعة نفسها، اكتسح منتخب طاجيكستان مضيفه باكستان 6 / 1، لينفرد بالمركز الثاني برصيد 4 نقاط، وبقي باكستان بلا نقاط في المركز الأخير.
- الأخضر يعتلي المجموعة G بالعلامة الكاملة
- الشهري سجل رابع أهدافه بالتصفيات، متصدرا الهدافين
- التصفيات تتوقف حتى مارس المقبل الذي يشهد الجولة الثالثة
- جماهير سعودية كثيفة ساندت الصقور في عمان
- الأخضر يخرج بشباك نظيفة للمباراة الثانية تواليا
- مانشيني حقق ثاني انتصاراته مع الصقور
- الأسماء الشابة الجديدة أثبت جودتها
- الشهري يسجل هدفه الـ11 في تصفيات كأس العالم تاريخيا

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