القمة مكانك - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) حافظ المنتخب السعودي على صدارته للمجموعة السابعة، للتصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بتغلبه على مضيفه منتخب الأردن 2 / صفر في المواجهة التي جمعتهما على إستاد عمان الدولي.
سجل للصقور صالح الشهري ((8، و30))، ليرفع الأخضر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، بينما ظل النشامى على نقطة واحدة، وتراجع للمركز الثالث.
وفي المجموعة نفسها، اكتسح منتخب طاجيكستان مضيفه باكستان 6 / 1، لينفرد بالمركز الثاني برصيد 4 نقاط، وبقي باكستان بلا نقاط في المركز الأخير.
- الأخضر يعتلي المجموعة G بالعلامة الكاملة
- الشهري سجل رابع أهدافه بالتصفيات، متصدرا الهدافين
- التصفيات تتوقف حتى مارس المقبل الذي يشهد الجولة الثالثة
- جماهير سعودية كثيفة ساندت الصقور في عمان
- الأخضر يخرج بشباك نظيفة للمباراة الثانية تواليا
- مانشيني حقق ثاني انتصاراته مع الصقور
- الأسماء الشابة الجديدة أثبت جودتها
- الشهري يسجل هدفه الـ11 في تصفيات كأس العالم تاريخيا
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