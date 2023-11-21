شعلة الألعاب السعودية تصل العاصمة - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) تسلّم أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، شعلة دورة الألعاب السعودية 2023، التي ستستضيفها العاصمة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعد أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة من حيث الأعداد المشاركة، ومبالغ الجوائز التي ستمنح للفائزين، وعدد الرياضات المقامة.
وستتيح دورة الألعاب السعودية 2023 الفرصة أمام كل الموهوبين، للمشاركة في 53 رياضة فردية وجماعية مختلفة، والتنافس على جوائز غير مسبوقة على مستوى المنطقة، بشكل يسهم في إبراز المواهب الوطنية، وخلق فرص التنافس وتنمية الأهداف الاحترافية للمواهب الوطنية.
MENAFN21112023000089011017ID1107468243
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.