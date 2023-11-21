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شعلة الألعاب السعودية تصل العاصمة - جريدة الوطن السعودية

11/21/2023 11:22:37 PM
(MENAFN- Al Watan) تسلّم أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، شعلة دورة الألعاب السعودية 2023، التي ستستضيفها العاصمة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعد أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة من حيث الأعداد المشاركة، ومبالغ الجوائز التي ستمنح للفائزين، وعدد الرياضات المقامة.
وستتيح دورة الألعاب السعودية 2023 الفرصة أمام كل الموهوبين، للمشاركة في 53 رياضة فردية وجماعية مختلفة، والتنافس على جوائز غير مسبوقة على مستوى المنطقة، بشكل يسهم في إبراز المواهب الوطنية، وخلق فرص التنافس وتنمية الأهداف الاحترافية للمواهب الوطنية.

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