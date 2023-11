تعلن شركة The LYCRA Company عن تعيين المخضرم في الصناعة Gary Smith في منصب الرئيس التنفيذي الجديد

MENAFN - AETOSWire) ‏‏(BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة The LYCRA Compan ، الرائدة عالميًا في تطوير حلول الألياف والتكنولوجيا المبتكرة والمستدامة لصناعات الملابس والعناية الشخصية، اليوم عن تعيين Gary Smith رئيسًا تنفيذيًا، اعتبارًا من 27 نوفمبر 2023.

سيحل Smith محل Dean Williams الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة منذ أغسطس. سيستمر Williams في دوره كمدير مالي ويساعد في الانتقال. سيكون Smith مسؤولاً عن المنظمة العالمية لشركة The LYCRA Company وسيرفع تقاريره إلى مجلس إدارة الشركة.

Smith هو رائد أعمال بارع يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في صناعة المنتجات الاستهلاكية، مع التركيز على الإستراتيجية التجارية القائمة على العلامة التجارية والتحول التشغيلي والتوسع العالمي. في الآونة الأخيرة، شغل Smith منصب الرئيس التنفيذي لشركة Hatteras Yachts, Inc.، وهي شركة مخصصة للسيارات ويخوت الصيد الرياضية، مما أدى إلى تحول ناجح وبيع لاحق للشركة. وبصفته الرئيس التنفيذي لشركة Polartec، قاد جهود التحول التي وضعت شركة المنسوجات على طريق النجاح. كما شغل سابقًا منصب رئيس المجموعة الخارجية في شركة Timberland.

قال Craig Rogerson، الرئيس التنفيذي لشركة The LYCRA Company: "إن Gary هو رئيس تنفيذي موثوق به يتمتع بخبرة عميقة في العلامة التجارية ومعرفة بصناعتنا، إلى جانب تاريخ طويل من الشركات النامية بنجاح وخلق قيمة للمساهمين". "نحن واثقون من أن قيادته ستساعدنا على تسريع خططنا للنمو على المدى الطويل".

قال Smith: "أنا متحمس للانضمام إلى شركة The LYCRA Company بمحفظتها من العلامات التجارية العالمية، والمكانة البارزة في السوق، وتاريخها في الابتكار". "أتطلع إلى قيادة هذه المنظمة الرائعة والعمل بشكل تعاوني للبناء على نجاحها التأسيسي".

حول The LYCRA Company

تبتكر شركة The LYCRA Company وتنتج حلول الألياف والتكنولوجيا لصناعات الملابس والعناية الشخصية وتمتلك العلامات التجارية الاستهلاكية الرائدة: LYCRA‏ ® وLYCRA HyFit‏ ® وLYCRA‏ ®‏T400‏® وCOOLMAX®، وTHERMOLITE‏® وELASPAN‏ ®‏،SUPPLEX‏®، وTACTEL®. ويقع مقرها الرئيسي في ويلمنجتون، في ديلاوير، وتشتهر The LYCRA Company في جميع أنحاء العالم بمنتجاتها المستدامة وخبرتها الفنية ودعمها التسويقي وسوق LYCRA ONETM تركز The LYCRA Company على إضافة قيمة إلى منتجات عملائها من خلال تطوير ابتكارات فريدة مصممة لتلبية حاجة المستهلك للراحة والأداء الدائم. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة lycra .

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.