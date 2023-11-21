تعلن شركة The LYCRA Company عن تعيين المخضرم في الصناعة Gary Smith في منصب الرئيس التنفيذي الجديد

MENAFN - AETOSWire) ‏‏(BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة The LYCRA Compan ، الرائدة عالميًا في تطوير حلول الألياف والتكنولوجيا المبتكرة والمستدامة لصناعات الملابس والعناية الشخصية، اليوم عن تعيين Gary Smith رئيسًا تنفيذيًا، اعتبارًا من 27 نوفمبر 2023.

سيحل Smith محل Dean Williams الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة منذ أغسطس. سيستمر Williams في دوره كمدير مالي ويساعد في الانتقال. سيكون Smith مسؤولاً عن المنظمة العالمية لشركة The LYCRA Company وسيرفع تقاريره إلى مجلس إدارة الشركة.

Smith هو رائد أعمال بارع يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في صناعة المنتجات الاستهلاكية، مع التركيز على الإستراتيجية التجارية القائمة على العلامة التجارية والتحول التشغيلي والتوسع العالمي. في الآونة الأخيرة، شغل Smith منصب الرئيس التنفيذي لشركة Hatteras Yachts, Inc.، وهي شركة مخصصة للسيارات ويخوت الصيد الرياضية، مما أدى إلى تحول ناجح وبيع لاحق للشركة. وبصفته الرئيس التنفيذي لشركة Polartec، قاد جهود التحول التي وضعت شركة المنسوجات على طريق النجاح. كما شغل سابقًا منصب رئيس المجموعة الخارجية في شركة Timberland.

قال Craig Rogerson، الرئيس التنفيذي لشركة The LYCRA Company: "إن Gary هو رئيس تنفيذي موثوق به يتمتع بخبرة عميقة في العلامة التجارية ومعرفة بصناعتنا، إلى جانب تاريخ طويل من الشركات النامية بنجاح وخلق قيمة للمساهمين". "نحن واثقون من أن قيادته ستساعدنا على تسريع خططنا للنمو على المدى الطويل".

قال Smith: "أنا متحمس للانضمام إلى شركة The LYCRA Company بمحفظتها من العلامات التجارية العالمية، والمكانة البارزة في السوق، وتاريخها في الابتكار". "أتطلع إلى قيادة هذه المنظمة الرائعة والعمل بشكل تعاوني للبناء على نجاحها التأسيسي".

حول The LYCRA Company

تبتكر شركة The LYCRA Company وتنتج حلول الألياف والتكنولوجيا لصناعات الملابس والعناية الشخصية وتمتلك العلامات التجارية الاستهلاكية الرائدة: LYCRA‏ ® وLYCRA HyFit‏ ® وLYCRA‏ ®‏T400‏® وCOOLMAX®، وTHERMOLITE‏® وELASPAN‏ ®‏،SUPPLEX‏®، وTACTEL®. ويقع مقرها الرئيسي في ويلمنجتون، في ديلاوير، وتشتهر The LYCRA Company في جميع أنحاء العالم بمنتجاتها المستدامة وخبرتها الفنية ودعمها التسويقي وسوق LYCRA ONETM تركز The LYCRA Company على إضافة قيمة إلى منتجات عملائها من خلال تطوير ابتكارات فريدة مصممة لتلبية حاجة المستهلك للراحة والأداء الدائم. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة lycra .

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