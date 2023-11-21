شركة BYD تعرض تشكيلة كاملة من مركبات الطاقة الجديدة في معرض غوانجو الدولي للسيارات في دورته الحادية والعشرين

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) --استعرضت شركة BYD الرائدة عالميًا في مجال تصنيع مركبات الطاقة الجديدة، تشكيلة كاملة من المركبات في معرض غوانجو الدولي للسيارات في دورته الحادية والعشرين، والذي تمتد فعالياته في الفترة من 17 إلى 26 من نوفمبر، وقد عرضت الشركة لأول مرة السيارة النموذجية بتكنولوجيا e4 وأطلقت منصة السيارات الفائقة وأزاحت الستار عن سيارة BYD Sea Lion 07 EV* الرياضية المتعددة الأغراض الكهربائية الخالصة الجديدة.
أزاحت Yangwang الستار عن سيارة نموذجية معتمدة على تكنولوجيا e4 جديدة ومنصة السيارات الفائقة
خطفت العلامة الفرعية المتميزة Yangwang التابعة لشركة BYD الأنظار مع الظهور الأول لأحدث سيارة نموذجية بتكنولوجيا e4 ومنصة السيارات الفائقة وتقديمها U8 وU9 في معرض السيارات، هذه السيارة النموذجية بتكنولوجيا e4 من Yangwang التي عزفت عن معدات التوجيه وآليات الكبح التقليدية، وعمدت إلى الاعتماد على تكنولوجيا ثلاثة في واحد للقيادة والكبح والتوجيه، مما يلغي الحاجة إلى الأنظمة الميكانيكية التقليدية. وفي وقت سابق من هذا العام، قدمت Yangwang حصريًا Yangwang Architecture لمركبات الطاقة الجديدة المتطورة. كما سجلت منصة السيارات الفائقة المعتمدة على هذه الهندسة ظهورها لأول مرة رسميًا، مما يشكل علامة فارقة في تاريخ انتقال Yangwang من البرية إلى مضمار السباق معتمدة في هذا الصدد على التكنولوجيا المتطورة. هذا، وفي المعرض ولأول مرة، كُشف النقاب عن التصميم الداخلي لسيارة Yangwang U9 وعن قمرة القيادة التي تميزت بالتطور التكنولوجي والطابع الرياضي.
Sea Lion 07 EV* : سيارة جديدة تنضم إلى عائلة BYD Ocean Series
كشفت BYD Ocean Series النقاب في المعرض عن Sea Lion 07 EV*، وهي أول سيارة رياضية متعددة الأغراض (SUV) كهربائية متوسطة الحجم، والتي اعتمدت على هندسة الدفع الخلفي/الدفع الرباعي المجهزة بتكنولوجيا CTB وتكنولوجيا التحكم الذكي في عزم الدوران iTAC، ناهيك عن تبنيها فلسفة التصميم "جماليات المحيط". بالإضافة إلى ذلك، تتميز هذه السيارة بموجه عرضي مزدوج أمامي وخلفي مستقل بخمس وصلات، إلى جانب نظام التحكم الذكي في جسم السيارة BYD DiSus. وحاليًا، تفتخر Ocean Series بالعديد من الطرز المشهورة، مثل Dolphin وSeal، مما يرسي أساسًا قويًا تعتمد عليه Ocean Series IP. أما في المستقبل، فستدرج Ocean Series طرز السيارات الرياضية المتعددة الأغراض ضمن الملكية الفكرية لسيارة Sea Lion* وطرز السيدان ضمن الملكية الفكرية لسيارة Seal.
استعرضت Denza D9 PREMIER (النسخة الافتتاحية ذات الأربعة مقاعد) تكويناتها الذكية
قدمت Denza، وهي علامة تجارية فرعية فاخرة أخرى ضمن مجموعة العلامات التجارية المتنوعة لشركة BYD، D9 PREMIER (النسخة الافتتاحية ذات الأربعة مقاعد) إلى جانب العديد من التقنيات المتطورة، ويتميز التصميم الخارجي لسيارة D9 PREMIER (النسخة الافتتاحية ذات الأربعة مقاعد) بهيكل مجري مزدوج اللون أما التصميم الداخلي لها فنلحظ تفعيلاً واضحًا لتقنيات الزخرفة التراثية الثقافية غير المادية. وبالنسبة لقمرة القيادة، فهي مجهزة بسماعات 22 DEVIALET وقمرة قيادة ذكية مخصصة، بما في ذلك شاشة لمسند الذراع مقاس 8 بوصات.
في شهر ديسمبر، ستصدر ميزة NOA العالي السرعة (التنقل على نظام الملاحة الآلي) للمستهلكين، يليه الإصدار التدريجي لميزة NOA الحضري في الربع الأول من العام القادم، على أن تُسلم المركبات التي تدعم ميزة NOA العالي السرعة إلى المستهلكين في ديسمبر. إضافةً إلى ذلك، ستُطرح ميزات، مثل Sentry Mode وLight Map Mode وCommute Mode تدريجيًا في العام المقبل.
FANGCHENGBAO وBAO 5 المذهلة
أصدرت أيضًا العلامة التجارية الفرعية الاحترافية FANGCHENGBAO التابعة لشركة BYD سيارة BAO 5 في المعرض. وتتميز هذه السيارة، التي تم إطلاقها للتو الأسبوع الماضي، بأنها "سيارة رياضية متعددة الأغراض قوية وهجينة وفائقة" يبدأ سعرها من 289,800 يوان صيني كما أنها مجهزة بتقنيات أساسية، مثل DMO وDiSus-P إلى جانب أنها تستخدم بطارية شفرة فائقة الأمان تتميز بهيكل حماية خماسي الطبقات ونظام حماية مزدوج من النوع الدائري.
كان لدى شركة BYD ما مجموعه 4 أجنحة في معرض غوانجو الدولي للسيارات في دورته الحادية والعشرين، والتي استمرت فعالياته حتى 26 من نوفمبر. كما ظهرت أيضًا العديد من تقنيات BYD القوية، بما في ذلك المنصة الهجينة الفائقة لسيارات الطرق الوعرة مزدوجة الوضع ونظام التحكم الذكي في جسم السيارة BYD DiSus وe4 Platform في بعض منصات العرض في المعرض. هذا، وقد استعرضت شركة BYD تقنياتها وإنجازاتها الرائدة التي ساهمت في المساعدة في خفض درجة حرارة الأرض درجة واحدة مئوية.
(اسم المنتج الذي يحمل علامة "*" في هذا البيان الصحفي هو ترجمة لاسم المنتج الصيني ولا ينطبق حاليًا إلا على مصطلحات الطرز التي تم إطلاقها في الصين.)
نبذة عن BYD
تعد BYD شركة متعددة الجنسيات تقدم مركبات ذات تقنيات فائقة، وتكرس جهودها للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية بغية إرساء الأساس لحياة أفضل. وقد تأسست الشركة في عام 1995 وبدأت نشاطها في مجال تصنيع البطاريات القابلة لإعادة الشحن، أما حاليًا فهي تتميز بنطاق أعمال متنوع يضم قطاع المركبات ونظام النقل بالسكك الحديدية وقطاع الطاقة الجديدة والإلكترونيات، بالإضافة إلى 30 مجمعًا صناعيًا في الصين والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان والبرازيل والمجر والهند. من توليد الطاقة وتخزينها إلى تطبيقاتها، تلتزم الشركة بتوفير حلول طاقة خالية من الانبعاثات تقلل من الاعتماد العالمي على الوقود الأحفوري. جدير بالذكر أن مركبات الطاقة الجديدة متوفرة في 6 قارات وما يربو عن 70 بلدًا ومنطقة وأكثر من 400 مدينة. هذا، وتحتل الشركة، المدرجة في بورصة هونج كونج وشنتشن، مركزًا ضمن قائمة Fortune Global 500، وقد تأتّى هذا من عزمها المتواصل على تقديم ابتكارات فائقة سعيًا لإرساء الأساس لعالم أفضل.
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نبذة عن BYD Auto
تأسست شركة BYD Auto في عام 2003 وهي شركة تابعة لشركة BYD، الشركة المتعددة الجنسيات التي تقدم مركبات ذات تقنيات فائقة، والتي تكرس جهودها للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية لإرساء الأساس لحياة أفضل، إذ إنها تضع نصب أعينها هدف تسريع التحول الأخضر لقطاع النقل العالمي، لذا فهي تركز على تطوير المركبات الكهربائية والهجينة ذات القابس. فقد برعت الشركة في استخدام التقنيات الأساسية للسلسلة الصناعية الكاملة لمركبات الطاقة الجديدة، مثل البطاريات والمحركات الكهربائية وأجهزة التحكم الإلكترونية. هذا، وقد شهدت الشركة في الأعوام الأخيرة تطورات تكنولوجية هائلة، منها بطارية Blade وتقنية DM-i Super Hybrid وe Platform 3.0 وتقنية CTB وe4 Platform ونظام التحكم الذكي في الجسم BYD DiSus ونظام DMO الهجين الفائق. وأخيرًا وليس آخرًا، تعد الشركة أول شركة تصنيع سيارات في العالم توقف إنتاج المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري وتتحول إلى صنع المركبات التي تعمل بالطاقة، وقد احتفظت بموقع الصدارة على صعيد بيع مركبات الركاب التي تعمل بالطاقة الجديدة في الصين لأكثر من 10 أعوام على التوالي.
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