شركة BYD تعرض تشكيلة كاملة من مركبات الطاقة الجديدة في معرض غوانجو الدولي للسيارات في دورته الحادية والعشرين

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) --استعرضت شركة BYD الرائدة عالميًا في مجال تصنيع مركبات الطاقة الجديدة، تشكيلة كاملة من المركبات في معرض غوانجو الدولي للسيارات في دورته الحادية والعشرين، والذي تمتد فعالياته في الفترة من 17 إلى 26 من نوفمبر، وقد عرضت الشركة لأول مرة السيارة النموذجية بتكنولوجيا e4 وأطلقت منصة السيارات الفائقة وأزاحت الستار عن سيارة BYD Sea Lion 07 EV* الرياضية المتعددة الأغراض الكهربائية الخالصة الجديدة.

أزاحت Yangwang الستار عن سيارة نموذجية معتمدة على تكنولوجيا e4 جديدة ومنصة السيارات الفائقة

خطفت العلامة الفرعية المتميزة Yangwang التابعة لشركة BYD الأنظار مع الظهور الأول لأحدث سيارة نموذجية بتكنولوجيا e4 ومنصة السيارات الفائقة وتقديمها U8 وU9 في معرض السيارات، هذه السيارة النموذجية بتكنولوجيا e4 من Yangwang التي عزفت عن معدات التوجيه وآليات الكبح التقليدية، وعمدت إلى الاعتماد على تكنولوجيا ثلاثة في واحد للقيادة والكبح والتوجيه، مما يلغي الحاجة إلى الأنظمة الميكانيكية التقليدية. وفي وقت سابق من هذا العام، قدمت Yangwang حصريًا Yangwang Architecture لمركبات الطاقة الجديدة المتطورة. كما سجلت منصة السيارات الفائقة المعتمدة على هذه الهندسة ظهورها لأول مرة رسميًا، مما يشكل علامة فارقة في تاريخ انتقال Yangwang من البرية إلى مضمار السباق معتمدة في هذا الصدد على التكنولوجيا المتطورة. هذا، وفي المعرض ولأول مرة، كُشف النقاب عن التصميم الداخلي لسيارة Yangwang U9 وعن قمرة القيادة التي تميزت بالتطور التكنولوجي والطابع الرياضي.

Sea Lion 07 EV* : سيارة جديدة تنضم إلى عائلة BYD Ocean Series

كشفت BYD Ocean Series النقاب في المعرض عن Sea Lion 07 EV*، وهي أول سيارة رياضية متعددة الأغراض (SUV) كهربائية متوسطة الحجم، والتي اعتمدت على هندسة الدفع الخلفي/الدفع الرباعي المجهزة بتكنولوجيا CTB وتكنولوجيا التحكم الذكي في عزم الدوران iTAC، ناهيك عن تبنيها فلسفة التصميم "جماليات المحيط". بالإضافة إلى ذلك، تتميز هذه السيارة بموجه عرضي مزدوج أمامي وخلفي مستقل بخمس وصلات، إلى جانب نظام التحكم الذكي في جسم السيارة BYD DiSus. وحاليًا، تفتخر Ocean Series بالعديد من الطرز المشهورة، مثل Dolphin وSeal، مما يرسي أساسًا قويًا تعتمد عليه Ocean Series IP. أما في المستقبل، فستدرج Ocean Series طرز السيارات الرياضية المتعددة الأغراض ضمن الملكية الفكرية لسيارة Sea Lion* وطرز السيدان ضمن الملكية الفكرية لسيارة Seal.

استعرضت Denza D9 PREMIER (النسخة الافتتاحية ذات الأربعة مقاعد) تكويناتها الذكية

قدمت Denza، وهي علامة تجارية فرعية فاخرة أخرى ضمن مجموعة العلامات التجارية المتنوعة لشركة BYD،‏ D9 PREMIER (النسخة الافتتاحية ذات الأربعة مقاعد) إلى جانب العديد من التقنيات المتطورة، ويتميز التصميم الخارجي لسيارة D9 PREMIER (النسخة الافتتاحية ذات الأربعة مقاعد) بهيكل مجري مزدوج اللون أما التصميم الداخلي لها فنلحظ تفعيلاً واضحًا لتقنيات الزخرفة التراثية الثقافية غير المادية. وبالنسبة لقمرة القيادة، فهي مجهزة بسماعات 22 DEVIALET وقمرة قيادة ذكية مخصصة، بما في ذلك شاشة لمسند الذراع مقاس 8 بوصات.

في شهر ديسمبر، ستصدر ميزة NOA العالي السرعة (التنقل على نظام الملاحة الآلي) للمستهلكين، يليه الإصدار التدريجي لميزة NOA الحضري في الربع الأول من العام القادم، على أن تُسلم المركبات التي تدعم ميزة NOA العالي السرعة إلى المستهلكين في ديسمبر. إضافةً إلى ذلك، ستُطرح ميزات، مثل Sentry Mode وLight Map Mode وCommute Mode تدريجيًا في العام المقبل.

FANGCHENGBAO وBAO 5 المذهلة

أصدرت أيضًا العلامة التجارية الفرعية الاحترافية FANGCHENGBAO التابعة لشركة BYD سيارة BAO 5 في المعرض. وتتميز هذه السيارة، التي تم إطلاقها للتو الأسبوع الماضي، بأنها "سيارة رياضية متعددة الأغراض قوية وهجينة وفائقة" يبدأ سعرها من 289,800 يوان صيني كما أنها مجهزة بتقنيات أساسية، مثل DMO وDiSus-P إلى جانب أنها تستخدم بطارية شفرة فائقة الأمان تتميز بهيكل حماية خماسي الطبقات ونظام حماية مزدوج من النوع الدائري.

كان لدى شركة BYD ما مجموعه 4 أجنحة في معرض غوانجو الدولي للسيارات في دورته الحادية والعشرين، والتي استمرت فعالياته حتى 26 من نوفمبر. كما ظهرت أيضًا العديد من تقنيات BYD القوية، بما في ذلك المنصة الهجينة الفائقة لسيارات الطرق الوعرة مزدوجة الوضع ونظام التحكم الذكي في جسم السيارة BYD DiSus وe4 Platform في بعض منصات العرض في المعرض. هذا، وقد استعرضت شركة BYD تقنياتها وإنجازاتها الرائدة التي ساهمت في المساعدة في خفض درجة حرارة الأرض درجة واحدة مئوية.

(اسم المنتج الذي يحمل علامة "*" في هذا البيان الصحفي هو ترجمة لاسم المنتج الصيني ولا ينطبق حاليًا إلا على مصطلحات الطرز التي تم إطلاقها في الصين.)

نبذة عن BYD

تعد BYD شركة متعددة الجنسيات تقدم مركبات ذات تقنيات فائقة، وتكرس جهودها للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية بغية إرساء الأساس لحياة أفضل. وقد تأسست الشركة في عام 1995 وبدأت نشاطها في مجال تصنيع البطاريات القابلة لإعادة الشحن، أما حاليًا فهي تتميز بنطاق أعمال متنوع يضم قطاع المركبات ونظام النقل بالسكك الحديدية وقطاع الطاقة الجديدة والإلكترونيات، بالإضافة إلى 30 مجمعًا صناعيًا في الصين والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان والبرازيل والمجر والهند. من توليد الطاقة وتخزينها إلى تطبيقاتها، تلتزم الشركة بتوفير حلول طاقة خالية من الانبعاثات تقلل من الاعتماد العالمي على الوقود الأحفوري. جدير بالذكر أن مركبات الطاقة الجديدة متوفرة في 6 قارات وما يربو عن 70 بلدًا ومنطقة وأكثر من 400 مدينة. هذا، وتحتل الشركة، المدرجة في بورصة هونج كونج وشنتشن، مركزًا ضمن قائمة Fortune Global 500، وقد تأتّى هذا من عزمها المتواصل على تقديم ابتكارات فائقة سعيًا لإرساء الأساس لعالم أفضل.

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نبذة عن BYD Auto

تأسست شركة BYD Auto في عام 2003 وهي شركة تابعة لشركة BYD، الشركة المتعددة الجنسيات التي تقدم مركبات ذات تقنيات فائقة، والتي تكرس جهودها للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية لإرساء الأساس لحياة أفضل، إذ إنها تضع نصب أعينها هدف تسريع التحول الأخضر لقطاع النقل العالمي، لذا فهي تركز على تطوير المركبات الكهربائية والهجينة ذات القابس. فقد برعت الشركة في استخدام التقنيات الأساسية للسلسلة الصناعية الكاملة لمركبات الطاقة الجديدة، مثل البطاريات والمحركات الكهربائية وأجهزة التحكم الإلكترونية. هذا، وقد شهدت الشركة في الأعوام الأخيرة تطورات تكنولوجية هائلة، منها بطارية Blade وتقنية DM-i Super Hybrid وe Platform 3.0 وتقنية CTB وe4 Platform ونظام التحكم الذكي في الجسم BYD DiSus ونظام DMO الهجين الفائق. وأخيرًا وليس آخرًا، تعد الشركة أول شركة تصنيع سيارات في العالم توقف إنتاج المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري وتتحول إلى صنع المركبات التي تعمل بالطاقة، وقد احتفظت بموقع الصدارة على صعيد بيع مركبات الركاب التي تعمل بالطاقة الجديدة في الصين لأكثر من 10 أعوام على التوالي.

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