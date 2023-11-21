مجموعة مناجم تدحض وبقوة الادعاءات الباطلة المتعلقة بمنجم بوازار

MENAFN - AETOSWire) كشركة ملتزمة بالتحويل المسؤول للمعادن، تدحض مجموعة مناجم بشكل قاطع الادعاءات الباطلة التي وجهت ضدها مؤخرًا من طرف يومية Süddeutsche Zeitung الألمانية بشأن منجم بوازار. هذه الادعاءات، التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام، لا أساس لها من الصحة إطلاقا. وتعارضها المجموعة بشدة عبر الحقائق التالية:

1. صحة المنجمين:

تقوم شركة مناجم بمراقبة دورية لصحة العمال، بما فيهم العمال المتعاقدين من الباطن، من خلال تقييمات وزيارات طبية بمعدل زيارتين لكل عامل سنويا، مما يخول كشف وفحص جميع العمال سنويا. منذ بداية العمل بالمنجم الى يومنا هذا، لم تسجل أية إصابة بمرض مهني أو أي عارض مرتبط بالزرنيخ بمنطقة بوازار. نتيجة إيجابية تم تحقيقها من خلال اعتماد نهج صناعي يطابق المعايير الدولية الأكثر تقدما.

ببوازار يستفيد العمال من إجراءات الحماية الجماعية (نظام تهوية المنجم تحت الأرض) وتوفير معدات الحماية الشخصية ((EPI لجميع العمال، بما فيهم الأفراد المتعاقدين من الباطن، ملائمة لمخاطر كل مهمة.

كما أن شركة مناجم تضمن سلامة العمال طيلة دورة التعدين باستعمال تقنيات حديثة كالحفر تحت الماء ومعالجة الغبار بالرطوبة.

2. شركة مسؤولة : شركة مناجم هي مجموعة منجمية إفريقية، تحرص على اتباع ثقافة تعدين مسؤول في جميع أنشطتها من خلال الالتزام بأعلى المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة (ESG). منجم بوازار حاصل على شهادات مطابقة للمعايير الدولية (ISO 45001، ISO 14001، ISO 9001، ISO 26000، RSE Label، RMI) من قبل هيئات إصدار الشهادات الشهيرة، مما يدل على التزامها بأعلى مستويات معايير الجودة والسلامة والبيئة في الصناعة.

3. جودة المياه: قامت الشركة باستثمارات مهمة لتجميع المياه وإعادة ضخها واستعمالها داخل الموقع الصناعي وبذلك يصل معدل إعادة تدوير المياه إلى 93%. الدراسات والتدقيقات المتاحة التي يتم إجراؤها سنويا في إطار معايير ISO لا تظهر أي تركيزات شاذة تتجاوز المعايير الخاصة بمياه الشرب ومياه الري. كما يتم حاليا تطوير الأحواض الحاجزية وذلك لتحقيق الالتزام بالتاثير الصفر على البيئة.

وتظل شركة مناجم، بصفتها فاعلا دوليا من الطراز الاول، مصممة على تعزيز الاثار الإيجابية على المجتمعات التي تعمل بها، ملتزمة بخدمة عملائها وموظفيها وشركائها بنزاهة وتفان وفقا لمعاييرها العالية لحماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية.

وأخيرا، تحتفظ شركة مناجم بالحق في المتابعة القانونية ضد اصحاب هذه الادعاءات الباطلة والتي لا أساس لها من الصحة.