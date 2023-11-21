ITEN تحصل على جائزة معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لعام 2024 لأفضل الابتكارات

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة I-TEN,SA اليوم عن حصولها على جائزة معرض CES® لعام 2024 لأفضل الابتكارات عن بطاريتها الصغيرة بقدرة 250 ميكرو أمبير في الساعة. وقد تلقَّى برنامج جوائز الابتكار في معرض CES لهذا العام عددًا قياسيًا من الطلبات التي تجاوزت 3000 طلب. جاء هذا الإعلان قبيل عقد معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لعام 2024 ، أقوى حدث تكنولوجي في العالم، والذي سيقام في الفترة من 9 إلى 12 يناير في لاس فيغاس، نيفادا.
يُعدُّ برنامج جوائز الابتكار في معرض CES مسابقة سنوية لتكريم أصحاب التصميمات والأعمال الهندسية المتميزة في 29 فئة من منتجات التكنولوجيا الاستهلاكية. نالت الجهات التي حصلت على أعلى تصنيف وسام "أفضل الابتكارات". وأشرفت لجنة تحكيم من صفوة الخبراء في الصناع ، بما في ذلك إعلاميون ومصممون ومهندسون وغيرهم، على مراجعة الطلبات المُقدَّمة بناءً على الابتكار والهندسة والأداء الوظيفي ودرجة الإتقان والجمال والتصميم.
ITEN هي شركة فرنسية تقوم بتصنيع بطاريات SMD فائقة الصغر ذات الحالة الصلبة. تتحكم ITEN باعتبارها شركة مصنعة متكاملة للأجهزة في سلسلة القيمة الكاملة بدءًا من تركيب المواد وحتى التعبئة والتغليف والاختبار. لقد تمكَّنت ITEN من جمع أكثر من 120 مليون دولار منذ تأسيس الشركة وحصلت تقنيتها على أكثر من 300 براءة اختراع في جميع أنحاء العالم حتى الآن.
تتوفَّر البطاريات فائقة الصغر الجديدة بقدرة 250 ميكرو أمبير في الساعة بحجم #4,5 × 3,2 مم ولها ميزتان رئيسيتان إضافيتان:
- يمكن إعادة شحنها بسرعة (80% في غضون 8 دقائق) وبجهد كهربائي ثابت (مثل المُكثِّف);
- يمكنها توفير طاقة عالية وتيارات ذروة عالية، تزيد عن 30 مللي أمبير على قدرة 100 مللي ثانية، مما يعني أن معدل C يزيد عن 120.
يُعدُّ معدل C مؤشرًا رئيسيًا للتعرُّف على الأداء للبطاريات المستخدمة في حلول إنترنت الأشياء (IOT) منخفضة الطاقة. تستهلك حلول إنترنت الأشياء (IOT) منخفضة الطاقة هذه بالفعل طاقة أقل بكثير في المتوسط، ولكن من حين لآخر، يجب أن يوفر مصدر الطاقة ارتفاعات في التيار لتشغيل أجهزة إرسال واستقبال الترددات اللاسلكية، أو مستشعرات وحدات التحكم الدقيقة أو المُشغَّلات على سبيل المثال.
وأصبح من الممكن الآن بفضل توفُّر معدلات C العالية لبطاريات ITEN، تقليل حجم البطاريات وسعتها (بعامل يصل إلى 500 أو 1000) لاستخدامها في حلول إنترنت الأشياء هذه: يقلل هذا أيضًا من البصمة الكربونية لحلول تخزين الطاقة بعامل لا يقل عن 200 مقارنةً بالخلايا المعدنية، وهذا يتيح تصميم حلول مستقلة صديقة للبيئة من خلال الجمع بين حلول جمع الطاقة وبطارية فائقة الصغر ذات سعة صغيرة جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن بطاريات ITEN الصغيرة متوافقة مع توجيه الحد من المواد الخطرة (ROHS) وتوجيه تسجيل المواد الكيميائية وتقييمها وترخيصها وتقييدها (REACH) ولا تحتوي على مواد سامة ولا معادن ثقيلة ولا مذيبات ولا عناصر أرضية نادرة ولا تتطلب عملية إعادة تدوير مُحدَّدة في نهاية عمر النظام.
ومن ثمَّ، فهي تُشكِّل استجابة ملموسة لمصممي الإلكترونيات الذين يبحثون عن بدائل صديقة للبيئة للخلايا المعدنية. وفي هذا السياق، تتوافق حلول ITEN مع التوجيه الأوروبي الذي يوصي بالتخلص من البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن في جميع تصميمات الأنظمة الإلكترونية اعتبارًا من عام 2030.
"يسرُّنا ويشرفنا أن نحصل على جائزة معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لعام 2024 لأفضل الابتكارات. تُعدُّ هذه الجائزة تقديرًا لحجم الإنجازات الخاصة بالبطاريات ذات الحالة الصلبة الثورية لدينا باعتبارها إسهامات رئيسية في الاستدامة والتصميم الصديق للبيئة وحلول الطاقة الذكية، حسبما صرَّح Fabien Gaben، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس الشركة. "يا له من إنجاز كبير حقًا في طريقة تشغيل الأنظمة المدمجة المستقلة."
يمكن العثور على الفائزين بجوائز الابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لعام 2024 على الرابط التالي: CES/innovation . سيتم الكشف عن المزيد في شهر يناير خلال عقد فعاليات معرض CES Unveiled.
نبذة عن ITEN :
ITEN هي الشركة الرائدة في تطوير بطاريات الليثيوم أيون بتقنية SMD فائقة الصغر الصديقة للبيئة ذات الحالة الصلبة وتصنيعها. يمكن إعادة شحن هذه البطاريات فائقة الصغر في غضون دقائق قليلة ويمكنها توفير الطاقة عبر نطاق واسع من درجات حرارة التشغيل. تُستخدم في العديد من التطبيقات كمصدر طاقة احتياطي، أو لمساعدة الخلايا الأولية في توصيل الطاقة أو لتشغيل عُقد المستشعرات المستقلة، وحلول التتبُّع والمراقبة، ومسجلات بيانات المستشعرات، والإشارات وعلامات الترددات اللاسلكية، والأجهزة الطرفية للهواتف الذكية، والأجهزة الطبية، وأتمتة المنازل والمباني، والمدن الذكية، والأجهزة القابلة للارتداء، والمنسوجات الإلكترونية.
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