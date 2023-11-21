ITEN تحصل على جائزة معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لعام 2024 لأفضل الابتكارات

(BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة I-TEN,SA اليوم عن حصولها على جائزة معرض CES® لعام 2024 لأفضل الابتكارات عن بطاريتها الصغيرة بقدرة 250 ميكرو أمبير في الساعة. وقد تلقَّى برنامج جوائز الابتكار في معرض CES لهذا العام عددًا قياسيًا من الطلبات التي تجاوزت 3000 طلب. جاء هذا الإعلان قبيل عقد معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لعام 2024 ، أقوى حدث تكنولوجي في العالم، والذي سيقام في الفترة من 9 إلى 12 يناير في لاس فيغاس، نيفادا.

يُعدُّ برنامج جوائز الابتكار في معرض CES مسابقة سنوية لتكريم أصحاب التصميمات والأعمال الهندسية المتميزة في 29 فئة من منتجات التكنولوجيا الاستهلاكية. نالت الجهات التي حصلت على أعلى تصنيف وسام "أفضل الابتكارات". وأشرفت لجنة تحكيم من صفوة الخبراء في الصناع ، بما في ذلك إعلاميون ومصممون ومهندسون وغيرهم، على مراجعة الطلبات المُقدَّمة بناءً على الابتكار والهندسة والأداء الوظيفي ودرجة الإتقان والجمال والتصميم.

ITEN هي شركة فرنسية تقوم بتصنيع بطاريات SMD فائقة الصغر ذات الحالة الصلبة. تتحكم ITEN باعتبارها شركة مصنعة متكاملة للأجهزة في سلسلة القيمة الكاملة بدءًا من تركيب المواد وحتى التعبئة والتغليف والاختبار. لقد تمكَّنت ITEN من جمع أكثر من 120 مليون دولار منذ تأسيس الشركة وحصلت تقنيتها على أكثر من 300 براءة اختراع في جميع أنحاء العالم حتى الآن.

تتوفَّر البطاريات فائقة الصغر الجديدة بقدرة 250 ميكرو أمبير في الساعة بحجم #4,5 × 3,2 مم ولها ميزتان رئيسيتان إضافيتان:

- يمكن إعادة شحنها بسرعة (80% في غضون 8 دقائق) وبجهد كهربائي ثابت (مثل المُكثِّف);

- يمكنها توفير طاقة عالية وتيارات ذروة عالية، تزيد عن 30 مللي أمبير على قدرة 100 مللي ثانية، مما يعني أن معدل C يزيد عن 120.

يُعدُّ معدل C مؤشرًا رئيسيًا للتعرُّف على الأداء للبطاريات المستخدمة في حلول إنترنت الأشياء (IOT) منخفضة الطاقة. تستهلك حلول إنترنت الأشياء (IOT) منخفضة الطاقة هذه بالفعل طاقة أقل بكثير في المتوسط، ولكن من حين لآخر، يجب أن يوفر مصدر الطاقة ارتفاعات في التيار لتشغيل أجهزة إرسال واستقبال الترددات اللاسلكية، أو مستشعرات وحدات التحكم الدقيقة أو المُشغَّلات على سبيل المثال.

وأصبح من الممكن الآن بفضل توفُّر معدلات C العالية لبطاريات ITEN، تقليل حجم البطاريات وسعتها (بعامل يصل إلى 500 أو 1000) لاستخدامها في حلول إنترنت الأشياء هذه: يقلل هذا أيضًا من البصمة الكربونية لحلول تخزين الطاقة بعامل لا يقل عن 200 مقارنةً بالخلايا المعدنية، وهذا يتيح تصميم حلول مستقلة صديقة للبيئة من خلال الجمع بين حلول جمع الطاقة وبطارية فائقة الصغر ذات سعة صغيرة جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن بطاريات ITEN الصغيرة متوافقة مع توجيه الحد من المواد الخطرة (ROHS) وتوجيه تسجيل المواد الكيميائية وتقييمها وترخيصها وتقييدها (REACH) ولا تحتوي على مواد سامة ولا معادن ثقيلة ولا مذيبات ولا عناصر أرضية نادرة ولا تتطلب عملية إعادة تدوير مُحدَّدة في نهاية عمر النظام.

ومن ثمَّ، فهي تُشكِّل استجابة ملموسة لمصممي الإلكترونيات الذين يبحثون عن بدائل صديقة للبيئة للخلايا المعدنية. وفي هذا السياق، تتوافق حلول ITEN مع التوجيه الأوروبي الذي يوصي بالتخلص من البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن في جميع تصميمات الأنظمة الإلكترونية اعتبارًا من عام 2030.

"يسرُّنا ويشرفنا أن نحصل على جائزة معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لعام 2024 لأفضل الابتكارات. تُعدُّ هذه الجائزة تقديرًا لحجم الإنجازات الخاصة بالبطاريات ذات الحالة الصلبة الثورية لدينا باعتبارها إسهامات رئيسية في الاستدامة والتصميم الصديق للبيئة وحلول الطاقة الذكية، حسبما صرَّح Fabien Gaben، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس الشركة. "يا له من إنجاز كبير حقًا في طريقة تشغيل الأنظمة المدمجة المستقلة."

يمكن العثور على الفائزين بجوائز الابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لعام 2024 على الرابط التالي: CES/innovation . سيتم الكشف عن المزيد في شهر يناير خلال عقد فعاليات معرض CES Unveiled.

نبذة عن ITEN :

ITEN هي الشركة الرائدة في تطوير بطاريات الليثيوم أيون بتقنية SMD فائقة الصغر الصديقة للبيئة ذات الحالة الصلبة وتصنيعها. يمكن إعادة شحن هذه البطاريات فائقة الصغر في غضون دقائق قليلة ويمكنها توفير الطاقة عبر نطاق واسع من درجات حرارة التشغيل. تُستخدم في العديد من التطبيقات كمصدر طاقة احتياطي، أو لمساعدة الخلايا الأولية في توصيل الطاقة أو لتشغيل عُقد المستشعرات المستقلة، وحلول التتبُّع والمراقبة، ومسجلات بيانات المستشعرات، والإشارات وعلامات الترددات اللاسلكية، والأجهزة الطرفية للهواتف الذكية، والأجهزة الطبية، وأتمتة المنازل والمباني، والمدن الذكية، والأجهزة القابلة للارتداء، والمنسوجات الإلكترونية.

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