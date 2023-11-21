مد جسور التعاون بين 3S Money وnapier لتعزيز مفهوم العدالة المالية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر Napier ، شركة التكنولوجيا التنظيمية للامتثال للجرائم المالية ومقرها لندن، الإعلان عن اختيارها كمنصة مفضلة لمكافحة غسل الأموال من منصة الدفع الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، 3S Money .
ستقدم Napier وحدات فحص المعاملات ومراقبة المعاملات وفحص العملاء ضمن منصة Napier Continuum ، إلى 3S Money، بغية تعزيز مساعي 3S Money الهادفة إلى رعاية النظام البيئي الديناميكي للشركات الطموحة بأمان مع:
فحص دقيق في الوقت الفعلي؛ قدرات تهيئة وفحص متعددة؛ التكامل السهل عبر واجهات برمجة التطبيقات مع منصة Napier؛ بيئة Sandbox لوضع القواعد بفعالية.
قطعت 3S Money شوطًا كبيرًا على مسار التطور منذ إنشائها في عام 2018، إذ نجحت في معالجة أكثر من 5.9 مليارات دولار أمريكي من مدفوعات العملاء على مستوى العالم منذ إنشائها. ونظرًا إلى أنها تدعم حاليًا معاملات في أكثر من 190 بلدًا وتتداول أكثر من 65 عملة، فقد احتاجت إلى حل امتثال مرن يتناسب مع أعمالها الآخذة في التطور. لذا، فهذا التعاون يعزز مساعيها الهادفة إلى توفير سبل موثوق بها وآمنة للتعاملات المالية وخدمة أسرع، مما يمكّن العملاء من إجراء معاملات عالمية بسهولة فائقة.
صرحت Angela Knight، رئيس قسم المخاطر والامتثال في 3S Money، قائلة: "يعد ضمان تطبيق أعلى معايير الامتثال المالي أمرًا مفصليًا في مهمتنا الساعية إلى إرساء الأساس لعالم تنفذ فيه الشركات على مستوى العالم معاملات مالية عادلة. كما تكفل الشراكة البناءة مع Napier تعزيز التزامنا بأمن وسلامة منصتنا، مما يعود بالنفع على الشركات الطموحة التي تستفيد من خدماتنا".
لا تقتصر مساعدة حلول Napier، التي تدعم 22 لغة وبيئات متعددة التكوين، لشركة 3S Money على الالتزام بمعايير الامتثال التنظيمي فحسب، بل أيضًا في الاستعانة بها كميزة تجارية تلبي بها متطلبات المدفوعات عبر الحدود مع تكوينات فحص متعددة مخصصة لكل ولاية قضائية.
صرح Greg Watson، المدير التنفيذي في Napier، قائلاً: "نحن في Napier ندرك أن الخيط الرفيع بين كون الامتثال للجرائم المالية مجرد عمل تنظيمي وكونه ميزة إستراتيجية هو حل التكنولوجيا التنظيمية الصحيح، كما نحرص على تدعيم هذا التميز بمد جسور التعاون مع 3S Money".
تفتخر Napier بدعم 3S Money في فترة نموها المستمر وإرساء معيار جديد للتميز في صناعة الامتثال للجرائم المالية.
نبذة عن Napier
تعد Napier شركة تكنولوجيا تنظيمية تقدم برمجيات امتثال لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية للمؤسسات المالية وشركات الدفع والشركات الوسيطة، كما تصمم الشركة ابتكارات تقنية هادفة إلى إحداث تحول فارق في الحد من الجرائم المالية. جدير بالذكر أن منصة الشركة Napier Continuum التي تحوز على ثقة أكثر من 200 مؤسسة على مستوى العالم تعمل على إحداث تحوّل جذري في مفهوم الامتثال ليصبح ميزة تنافسية وليس مجرد التزام قانوني.
نبذة عن 3S Money
تعد 3S Money شركة خدمات دفع عالمية تحمل على عاتقها مهمة إرساء الأساس لعالم تتم فيه معاملات مالية عادلة للشركات في كل مكان.
نحن نوفر حلول تكنولوجيا مالية مبتكرة ومستويات خدمة أفضل من البنوك التقليدية، فمع حساب واحد على الإنترنت، يمكن للعملاء الاستفادة من خدمات الدفع العالمية والشبكات المصرفية المحلية في أي مكان في العالم. هذا، وتطبق الشركة سياسة "وداعًا للدردشة الآلية"، وهذا يعني أنها يمكنها توفير دعم بشري حقيقي للعملاء في كل جوانب عملية الدفع عبر الحدود وإدارة فاعلة لمخاطر العملات الأجنبية.
ما الذي يميزها عن الشركات الأخرى؟
- يتمتع العملاء بدعم شخصي
- تغطية عالمية توفر سبل تداول أكثر من 65 عملة في أكثر من 190 بلدًا
- لا توجد حدود للمعاملات مع راحة في التعامل مع المدفوعات الأكبر
- منصة واحدة سهلة الاستخدام تتيح تحكمًا كاملاً
- تسويات أسرع
- أسعار تنافسية للعملات الأجنبية
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