مد جسور التعاون بين 3S Money وnapier لتعزيز مفهوم العدالة المالية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر Napier ، شركة التكنولوجيا التنظيمية للامتثال للجرائم المالية ومقرها لندن، الإعلان عن اختيارها كمنصة مفضلة لمكافحة غسل الأموال من منصة الدفع الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، 3S Money .

ستقدم Napier وحدات فحص المعاملات ومراقبة المعاملات وفحص العملاء ضمن منصة Napier Continuum ، إلى 3S Money، بغية تعزيز مساعي 3S Money الهادفة إلى رعاية النظام البيئي الديناميكي للشركات الطموحة بأمان مع:



فحص دقيق في الوقت الفعلي؛

قدرات تهيئة وفحص متعددة؛

التكامل السهل عبر واجهات برمجة التطبيقات مع منصة Napier؛ بيئة Sandbox لوضع القواعد بفعالية.

قطعت 3S Money شوطًا كبيرًا على مسار التطور منذ إنشائها في عام 2018، إذ نجحت في معالجة أكثر من 5.9 مليارات دولار أمريكي من مدفوعات العملاء على مستوى العالم منذ إنشائها. ونظرًا إلى أنها تدعم حاليًا معاملات في أكثر من 190 بلدًا وتتداول أكثر من 65 عملة، فقد احتاجت إلى حل امتثال مرن يتناسب مع أعمالها الآخذة في التطور. لذا، فهذا التعاون يعزز مساعيها الهادفة إلى توفير سبل موثوق بها وآمنة للتعاملات المالية وخدمة أسرع، مما يمكّن العملاء من إجراء معاملات عالمية بسهولة فائقة.

صرحت Angela Knight، رئيس قسم المخاطر والامتثال في 3S Money، قائلة: "يعد ضمان تطبيق أعلى معايير الامتثال المالي أمرًا مفصليًا في مهمتنا الساعية إلى إرساء الأساس لعالم تنفذ فيه الشركات على مستوى العالم معاملات مالية عادلة. كما تكفل الشراكة البناءة مع Napier تعزيز التزامنا بأمن وسلامة منصتنا، مما يعود بالنفع على الشركات الطموحة التي تستفيد من خدماتنا".

لا تقتصر مساعدة حلول Napier، التي تدعم 22 لغة وبيئات متعددة التكوين، لشركة 3S Money على الالتزام بمعايير الامتثال التنظيمي فحسب، بل أيضًا في الاستعانة بها كميزة تجارية تلبي بها متطلبات المدفوعات عبر الحدود مع تكوينات فحص متعددة مخصصة لكل ولاية قضائية.

صرح Greg Watson، المدير التنفيذي في Napier، قائلاً: "نحن في Napier ندرك أن الخيط الرفيع بين كون الامتثال للجرائم المالية مجرد عمل تنظيمي وكونه ميزة إستراتيجية هو حل التكنولوجيا التنظيمية الصحيح، كما نحرص على تدعيم هذا التميز بمد جسور التعاون مع 3S Money".

تفتخر Napier بدعم 3S Money في فترة نموها المستمر وإرساء معيار جديد للتميز في صناعة الامتثال للجرائم المالية.

نبذة عن Napier

تعد Napier شركة تكنولوجيا تنظيمية تقدم برمجيات امتثال لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية للمؤسسات المالية وشركات الدفع والشركات الوسيطة، كما تصمم الشركة ابتكارات تقنية هادفة إلى إحداث تحول فارق في الحد من الجرائم المالية. جدير بالذكر أن منصة الشركة Napier Continuum التي تحوز على ثقة أكثر من 200 مؤسسة على مستوى العالم تعمل على إحداث تحوّل جذري في مفهوم الامتثال ليصبح ميزة تنافسية وليس مجرد التزام قانوني.

نبذة عن 3S Money

تعد 3S Money شركة خدمات دفع عالمية تحمل على عاتقها مهمة إرساء الأساس لعالم تتم فيه معاملات مالية عادلة للشركات في كل مكان.

نحن نوفر حلول تكنولوجيا مالية مبتكرة ومستويات خدمة أفضل من البنوك التقليدية، فمع حساب واحد على الإنترنت، يمكن للعملاء الاستفادة من خدمات الدفع العالمية والشبكات المصرفية المحلية في أي مكان في العالم. هذا، وتطبق الشركة سياسة "وداعًا للدردشة الآلية"، وهذا يعني أنها يمكنها توفير دعم بشري حقيقي للعملاء في كل جوانب عملية الدفع عبر الحدود وإدارة فاعلة لمخاطر العملات الأجنبية.

ما الذي يميزها عن الشركات الأخرى؟

- يتمتع العملاء بدعم شخصي

- تغطية عالمية توفر سبل تداول أكثر من 65 عملة في أكثر من 190 بلدًا

- لا توجد حدود للمعاملات مع راحة في التعامل مع المدفوعات الأكبر

- منصة واحدة سهلة الاستخدام تتيح تحكمًا كاملاً

- تسويات أسرع

- أسعار تنافسية للعملات الأجنبية

حسّن عمليات الامتثال مع حل فعال حائز على جوائز

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