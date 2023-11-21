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كيف يعبث السكر بأدمغتنا

11/21/2023 11:18:00 PM
(MENAFN- Al Watan) الاكتئاب والقلق
هناك أدلة تشير إلى وجود صلة بين تناول كميات كبيرة من السكر وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق.
وهذا هو الحال خاصة بالنسبة للرجال، حيث وجدت إحدى الدراسات في المملكة المتحدة أن الذكور الذين يستهلكون أكثر من 40 جراما من السكر يوميا هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 23% مقارنة بالرجال الذين لا يفعلون ذلك.
مشاكل في الذاكرة والتعلم
يمكن أن تؤثر الأطعمة الحلوة على قدرتنا على استيعاب المعلومات والاحتفاظ بها، حيث إن تناول كميات كبيرة من السكر يضعف الوظيفة الإدراكية والذاكرة، ما يؤدي إلى صعوبات في التركيز والتعلم.
وأشارت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2012 إلى أن السكر قد يمنع مستقبلات الذاكرة لدينا.
الخرف
إن إضافة ما يزيد قليلا على ملعقتين صغيرتين من السكر إلى الشاي أو القهوة يوميا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالخرف.
وفي الواقع، فإن تناول كثير من السكر بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك عصير الفاكهة والكعك والشوكولاتة، يجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة بنسبة 54%، بحسب ما وجدت دراسة أمريكية.

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