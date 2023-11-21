كيف يعبث السكر بأدمغتنا

(MENAFN
- Al Watan) الاكتئاب والقلق
هناك أدلة تشير إلى وجود صلة بين تناول كميات كبيرة من السكر وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق.
وهذا هو الحال خاصة بالنسبة للرجال، حيث وجدت إحدى الدراسات في المملكة المتحدة أن الذكور الذين يستهلكون أكثر من 40 جراما من السكر يوميا هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 23% مقارنة بالرجال الذين لا يفعلون ذلك.
مشاكل في الذاكرة والتعلم
يمكن أن تؤثر الأطعمة الحلوة على قدرتنا على استيعاب المعلومات والاحتفاظ بها، حيث إن تناول كميات كبيرة من السكر يضعف الوظيفة الإدراكية والذاكرة، ما يؤدي إلى صعوبات في التركيز والتعلم.
وأشارت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2012 إلى أن السكر قد يمنع مستقبلات الذاكرة لدينا.
الخرف
إن إضافة ما يزيد قليلا على ملعقتين صغيرتين من السكر إلى الشاي أو القهوة يوميا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالخرف.
وفي الواقع، فإن تناول كثير من السكر بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك عصير الفاكهة والكعك والشوكولاتة، يجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة بنسبة 54%، بحسب ما وجدت دراسة أمريكية.
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