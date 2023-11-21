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جمعية تآلف تحتفي باليوم العالمي للطفل

11/21/2023 11:18:00 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت جمعية تيسير الزواج والرعاية الأسرية ((تآلف)) بمحافظة عنيزة احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للطفل؛ الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام؛ والذي يهدف لتوعية المجتمع بأهمية تنمية مهارات وسلوكيات الأطفال، حيث أقامت ركنا ترفيهيا في بت لاونج متجر الحيوانات الأليفة بمحافظة عنيزة، والذي تخلله عدد من الفعاليات مثل الرسم والتلوين والمسابقات والهدايا والرسم على الوجوه، إضافة للعب والتصوير مع الحيوانات الأليفة.
وذكرت موظفة العلاقات العامة والإعلام بالجمعية نهال المطيري: أن جمعية تآلف أقامت الاحتفال باليوم العالمي للطفل نظرًا لما يمثلونه من أهمية للمجتمع، حيث تم نشر معلومات توعوية بحقوق وواجبات الطفل وطرق التعامل معه، كما أقامت ركنا ترفيهيا للأطفال بعدد من الفعاليات والمسابقات والألعاب بهدف سعادتهم وأسرهم.

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