جمعية تآلف تحتفي باليوم العالمي للطفل

(MENAFN
- Al Watan) نظمت جمعية تيسير الزواج والرعاية الأسرية ((تآلف)) بمحافظة عنيزة احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للطفل؛ الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام؛ والذي يهدف لتوعية المجتمع بأهمية تنمية مهارات وسلوكيات الأطفال، حيث أقامت ركنا ترفيهيا في بت لاونج متجر الحيوانات الأليفة بمحافظة عنيزة، والذي تخلله عدد من الفعاليات مثل الرسم والتلوين والمسابقات والهدايا والرسم على الوجوه، إضافة للعب والتصوير مع الحيوانات الأليفة.
وذكرت موظفة العلاقات العامة والإعلام بالجمعية نهال المطيري: أن جمعية تآلف أقامت الاحتفال باليوم العالمي للطفل نظرًا لما يمثلونه من أهمية للمجتمع، حيث تم نشر معلومات توعوية بحقوق وواجبات الطفل وطرق التعامل معه، كما أقامت ركنا ترفيهيا للأطفال بعدد من الفعاليات والمسابقات والألعاب بهدف سعادتهم وأسرهم.
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