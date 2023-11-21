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السجن 12 عاما لتاجر حيوانات

11/21/2023 11:18:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت محكمة في هانوي، الإثنين، حكماً بالسجن 12 عاماً على رجل دينَ بتهريب قرن وحيد قرن وعاج فيل إلى فيتنام، بحسب ما أفادت منظمة غير حكومية مُدافعة عن البيئة.
وقالت نائبة رئيس المنظمة بوي ثي ها، إنّ منظمة التعليم من أجل الطبيعة - فيتنام ((راضية جداً لفرض عقوبات شديدة (...) على مَن يتاجرون بالحياة البرية)). وتابعت ((لن يُردَع هؤلاء إلا من خلال تشديد العواقب القانونية)).
وكان نينه با دين (36 سنة) أوقف في أبريل الفائت في مطار هانوي الدولي.
واستعان به شخص لم تُعرف هويته لتسليم طردين من أنغولا يحتويان على قرن وحيد قرن يزن 12 كيلوغراماً وعاج فيل بزنة 5 كيلوغرامات، بحسب بيان نشرته منظمة التعليم من أجل الطبيعة - فيتنام. وتم ضبط أحد الطرود خلال عبوره قطر.
وتعد فيتنام مركزاً وسوقاً رئيسية للاتجار غير المشروع بالحياة البرية، فيما يندد الخبراء منذ مدة طويلة بتقصير السلطات في ضبط عمليات مماثلة.
وثمة معتقدات في فيتنام والصين تشير إلى أنّ مسحوق قرن وحيد القرن يساهم في معالجة أمراض عدة.

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