توقعات بفائض في أسواق النفط

(MENAFN
- Al Watan) توقعت وكالة الطاقة الدولية وجود فائض في أسواق النفط في 2024 حتى مع استمرار تخفيضات أوبك+،
وحسب تصريحات لرئيس قسم أسواق النفط في وكالة الطاقة الدولية توريل بوسوني لوكالة رويترز ذكرت أن سوق النفط العالمية ستسجل فائضا طفيفا في 2024؛ حتى إذا مددت دول أوبك+ تخفيضاتها إلى العام المقبل، مضيفة أن سوق النفط تعاني حاليا من عجز وأن المخزونات تتراجع بمعدل سريع.
وقالت: ((مخزونات النفط العالمية عند مستويات منخفضة، مما يعني أننا نواجه خطر التقلبات المتزايدة إذا حدثت مفاجآت تتعلق بالطلب أو المعروض)).
وقالت ثلاثة مصادر في أوبك+ إن من المقرر أن تدرس أوبك+ ما إذا كانت ستجري تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد انخفاض الأسعار بنحو 16% منذ أواخر سبتمبر.
وتراجع سعر النفط إلى نحو 82 دولارا للبرميل لخام برنت من أعلى مستوياته في 2023 في سبتمبر قرب 98 دولارا. وتضغط مخاوف بشأن الطلب والفائض المحتمل في العام المقبل على الأسعار، على الرغم من الدعم المستمد من تخفيضات أوبك+ والصراع في الشرق الأوسط.
وتعهدت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+ بالفعل بخفض إجمالي إنتاج النفط بمقدار 5.16 ملايين برميل يوميا، أو حوالي 5 % من الطلب العالمي اليومي، ضمن سلسلة خطوات بدأت في أواخر عام 2022.
وتشمل التخفيضات 3.66 ملايين برميل يوميا من أوبك+ وتخفيضات طوعية إضافية من جانب السعودية وروسيا.
وفي اجتماعها الأخير بشأن السياسة في يونيو، وافقت أوبك+ على اتفاق واسع النطاق للحد من الإمدادات وصولا لعام 2024، وتعهدت السعودية بخفض طوعي للإنتاج لشهر يوليو بمقدار مليون برميل يوميا، وجرى تمديده منذ ذلك الحين حتى نهاية عام 2023.
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