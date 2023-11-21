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توقعات بفائض في أسواق النفط

11/21/2023 11:18:00 PM
(MENAFN- Al Watan) توقعت وكالة الطاقة الدولية وجود فائض في أسواق النفط في 2024 حتى مع استمرار تخفيضات أوبك+،
وحسب تصريحات لرئيس قسم أسواق النفط في وكالة الطاقة الدولية توريل بوسوني لوكالة رويترز ذكرت أن سوق النفط العالمية ستسجل فائضا طفيفا في 2024؛ حتى إذا مددت دول أوبك+ تخفيضاتها إلى العام المقبل، مضيفة أن سوق النفط تعاني حاليا من عجز وأن المخزونات تتراجع بمعدل سريع.
وقالت: ((مخزونات النفط العالمية عند مستويات منخفضة، مما يعني أننا نواجه خطر التقلبات المتزايدة إذا حدثت مفاجآت تتعلق بالطلب أو المعروض)).
وقالت ثلاثة مصادر في أوبك+ إن من المقرر أن تدرس أوبك+ ما إذا كانت ستجري تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد انخفاض الأسعار بنحو 16% منذ أواخر سبتمبر.
وتراجع سعر النفط إلى نحو 82 دولارا للبرميل لخام برنت من أعلى مستوياته في 2023 في سبتمبر قرب 98 دولارا. وتضغط مخاوف بشأن الطلب والفائض المحتمل في العام المقبل على الأسعار، على الرغم من الدعم المستمد من تخفيضات أوبك+ والصراع في الشرق الأوسط.
وتعهدت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+ بالفعل بخفض إجمالي إنتاج النفط بمقدار 5.16 ملايين برميل يوميا، أو حوالي 5 % من الطلب العالمي اليومي، ضمن سلسلة خطوات بدأت في أواخر عام 2022.
وتشمل التخفيضات 3.66 ملايين برميل يوميا من أوبك+ وتخفيضات طوعية إضافية من جانب السعودية وروسيا.
وفي اجتماعها الأخير بشأن السياسة في يونيو، وافقت أوبك+ على اتفاق واسع النطاق للحد من الإمدادات وصولا لعام 2024، وتعهدت السعودية بخفض طوعي للإنتاج لشهر يوليو بمقدار مليون برميل يوميا، وجرى تمديده منذ ذلك الحين حتى نهاية عام 2023.

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