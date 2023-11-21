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إصدار 869 رخصة إنشائية في الجوف

11/21/2023 11:17:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهت أمانة منطقة الجوف أعمال تحسين 43 محطة وقود ومراكز الخدمة بمدينة سكاكا خلال 3 أشهر، وذلك ضمن حملات تحسين المشهد الحضري وبرنامج الأمانة لتهيئة وتطوير محطات الوقود، الذي يشمل تحديد ودهان العلامات، والخطوط الأرضية، والسفلته والأرصفة، وتركيب اللوحات الإرشادية، وتوفير متطلبات السلامة، والاهتمام بالنظافة العامة، وغيرها من أعمال التطوير.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن التقرير الإحصائي لأعمال إدارة رخص البناء والإدارة العامة للمساحة بالأمانة خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2023م، أشار إلى أن إجمالي المعاملات المنجزة بإدارة الرخص بلغت 1148 معاملة، وفي إدارة المساحة 422 معاملة، كما كشف عن إصدار 869 رخصة إنشائية، و1064 شهادة امتثال، كما تم تنفيذ 36 جولة ميدانية على مساكن العمالة، و18 جولة على المباني الآيلة للسقوط، و8 جولات مع لجنة الآبار المكشوفة، و24 جولة مع لجنة المزارع المهملة وحرائق النخيل حيث تم حصر 327 مزرعة.

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