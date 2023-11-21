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تداول 265 سهما

11/21/2023 11:17:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 10.16 نقاط ليقفل عند مستوى 11129.10 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 265 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الصناعات الكهربائية، والسيف غاليري، والعمران، والتطويرية الغذائية، وزجاج، الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات إم آي إس، فيبكو، سبكيم العالمية، مدينة المعرفة، كيان السعودية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.68 % و 2.98%.
فيما كانت أسهم شركات الصناعات الكهربائية، والكثيري، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية. كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وأديس، ومرافق، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 239.81 نقطة ليقفل عند مستوى 24103.11 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 14.3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

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