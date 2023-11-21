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45% يخططون للحد من عمليات الشراء غير الضرورية

11/21/2023 11:17:59 PM
(MENAFN- Al Watan) خلصت دراسة حديثة إلى أن 71% من المستهلكين في السعودية متفائلون بشأن المستقبل، متجاوزين المتوسط العالمي البالغ 43%.
وبيّنت الدراسة، التي أعدتها تولنا حول اتجاه إنفاق سكان المملكة في الفترة القادمة، والتي تحدد سلوك الإنفاق المتوقع في هذه الفترة، أن 26% يخططون لتخصيص المزيد من الأموال لشراء المواد الغذائية والفيتامينات والمعادن، و23% للوجبات الجاهزة، و19% للهواتف المحمولة والرياضة واللياقة البدنية والتأمين الصحي الخاص، و18% للتأمين على الحياة، و15% للألعاب.
التخطيط المالي
وأوضحت الدراسة أنه عندما يتعلق الأمر بالتخطيط المالي يتخذ سكان السعودية خطوات استباقية، للتغلب على حالات عدم اليقين الاقتصادي، وعلى وجه التحديد يخطط 29% منهم لخفض الإنفاق على الكتب والمجلات، مع الاعتراف بوفرة الموارد عبر الإنترنت. بالمثل، يعتزم 28% خفض النفقات على المنتجات أو الخدمات الفاخرة. في حين أن 24% سيقلصون ميزانيات الترفيه والاشتراكات. بالإضافة إلى ذلك، يختار 22% تناول الطعام في الخارج بوتيرة أقل، و22% سيقلصون الأنشطة الترفيهية والهوايات، و19% يخططون لإنفاق أقل على العطلات السياحية، و20% سوف يعزفون عن شراء سيارات جديدة.
المخاوف المالية
وفي ظل رضا كبير عن الحياة تشوبه بعض المخاوف المالية من التضخم العالمي، أظهرت الدراسة أن 64% من سكان المملكة أبلغوا عن رضا أعلى عن حياتهم الحالية وتفاؤل أكبر بشأن مستقبلهم، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 45%. مع ذلك، أعرب ربع المشاركين (25%) عن قلق بشأن الأمن المالي الشخصي بسبب الظروف العالمية والاقتصادية الحالية.
التسوق للغذاء
وعن توجيه سلوك تسوق المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية، وبالنظر إلى المستقبل، تلقي الدراسة الضوء أيضا على سلوك تسوق المواد الغذائية المتوقع في الأشهر الثلاثة المقبلة بالنسبة للمستهلكين في سوق المملكة، ويبرز ((السعر)) كخيار رئيسي، تليه الصحة، ثم توافر المواد والجودة. بالإضافة إلى ذلك، يخطط 45% من المتسوقين في المملكة للحد من عمليات الشراء غير الضرورية، وسيقارن 39% الأسعار عبر الإنترنت، ويعتزم 26% التحول إلى المتاجر الغذائية بأسعار معقولة. بينما تشمل الإستراتيجيات الأخرى التسوق في كثير من الأحيان، لتجنب الهدر والحصول على أفضل العروض (31%)، وزيارة المزيد من المتاجر بحثا عن القيمة (28%)، والتسوق في كثير من الأحيان لكن بكميات كبيرة (30%)، والتحول إلى العلامات التجارية الأرخص (26%)، وتغيير عدد الوجبات الخفيفة المشتراة (28%).
أزمة الطاقة
وبالنسبة لتأثير أزمة الطاقة والتضخم على خطط الإنفاق، صرح 66% من المستهلكين في المملكة بأن أزمة الطاقة والتضخم قد أثرا على خطط الإنفاق الحالية. وقد برز التضخم كمصدر قلق بارز بين المستهلكين. كما تم التعبير عن قلق بشأن عدم استقرار السوق العالمية وأسعار المساكن والإيجارات، حيث سلط 50% الضوء على ارتفاع تكاليف المعيشة، بينما 46% قلقون بشأن عدم استقرار الأسواق العالمية المالية. وأشار 48% إلى أسعار المنازل كعامل مهم. بالإضافة إلى ذلك، يركز 45% من المستهلكين على توفير المزيد من المال بسبب عدم اليقين الاقتصادي.
Asf:
%71 بالسعودية متفائلون بشأن المستقبل
%43 على مستوى العالم متفائلون بالمستقبل
يخطط المستهلكون في السعودية لخفض الاستهلاك في المنتجات التالية:
%26 شراء المواد الغذائية
%26 للفيتامينات والمعادن
%23 للوجبات الجاهزة
%19 للهواتف المحمولة
%19 للرياضة واللياقة البدنية
%19 للتأمين الصحي الخاص
%18 للتأمين على الحياة
%15 للألعاب
%64 من سكان المملكة راضون عن حياتهم الحالية
%45 من سكان العالم راضون عن حياتهم الحالية
%25 قلقون بشأن الأمن المالي الشخصي بسبب الظروف العالمية والاقتصادية الحالية
سلوك تسوق المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية:
%45 من المتسوقين في المملكة يخططون للحد من عمليات الشراء غير الضرورية
%39 سيقارنون الأسعار عبر الإنترنت
%31 يخططون للتسوق في كثير من الأحيان، لتجنب الهدر، والحصول على أفضل العروض
%28 يرغبون في زيارة المزيد من المتاجر، بحثا عن القيمة
%28 قرروا تغيير عدد الوجبات الخفيفة المشتراة
%26 يرغبون في التحول إلى العلامات التجارية الأرخص
%26 يعتزمون التحول إلى المتاجر الغذائية بأسعار معقولة

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