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4 خطوات لإعادة تشكيل الاقتصاد السعودي

11/21/2023 11:17:59 PM
(MENAFN- Al Watan) رصد خبير اقتصادي حوالي 4 خطوات اتبعتها المملكة لإعادة تشكيل اقتصادها، والتي حولته خلال فترة قصيرة إلى واحد من أفضل الاقتصادات في العالم وأسرعها نموا، معتمدة على تطوير التنوع الاقتصادي، والمشاريع العملاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار، ونقل مقار الشركات الإقليمية.
وذكر الخبير الاقتصادي كونستانتين تسيرازوف في تقرير تحليلي حول اقتصاد المملكة أن المملكة استطاعت في وقت قصير تجاوز تركيا وهولندا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وتحتل حاليا المركز الـ 17 في العالم، كما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 1.1 تريليون دولار، وهو نصف حجم الاقتصاد الروسي. كما تحتل المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد بين 16 دولة في الشرق الأوسط.
تقييم التنوع الاقتصادي
يرى تسيرازوف أن اقتصاد المملكة العربية السعودية لا يزال في حاجة إلى التنوع، حيث تعمل صناعة النفط كمحرك للنمو في البلاد لأكثر من 80 عاما. وظلت حصة قطاع الصناعات الاستخراجية عند مستوى يتراوح بين 35% و40% من القيمة المضافة الإجمالية على مدى السنوات الـ 15 الماضية، على الرغم من تركيز البلد على تطوير قطاعات التكنولوجيا الفائقة في الاقتصاد والسياحة.
مضيفا: ((باعتبارها واحدة من أكبر منتجي النفط وعضوا في أوبك +، تواصل المملكة الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط العالمية. في عام 2022، نما الاقتصاد بنسبة 8.7%، مما أدى إلى فائض في الميزانية لأول مرة في السنوات العشر الماضية. ومع ذلك، فإن الاعتماد الكبير على النفط يشكل مخاطر كبيرة على الاقتصاد في حالة حدوث تقلبات كبيرة في أسعار النفط العالمية، مما يؤكد الحاجة إلى التنويع الاقتصادي. وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بمعدل متوسط قدره 10% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفي عام 2028)).
مشاريع عملاقة
مضيفا أنه في عام 2016 قدمت المملكة برنامج ((رؤية 2030))، ويهدف البرنامج إلى تغيير جذري في هيكل الاقتصاد السعودي وزيادة جاذبية البلاد للمواطنين والسياح والمستثمرين. ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي حجم الاستثمار في إطار رؤية 2030 حوالي 3.3 تريليونات دولار.
مضيفا أنه من المشاريع الكبيرة ضمن رؤية 2030 بناء مدينة نيوم المستقبلية ذات التقنية العالية ومنخفضة الكربون، ومن المتصور أن تكون نيوم ساحة اختبار للتقنيات ذات التأثيرات الثورية المحتملة على حياة الناس اليومية. وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 500 مليار دولار.
وفي الوقت الحالي تتجاوز تكلفة المشاريع التي يتم تنفيذها في إطار رؤية 2030، بما في ذلك بناء نيوم ومدن المنتجعات على ساحل البحر الأحمر، 1.3 تريليون دولار، متجاوزة الناتج المحلي الإجمالي السنوي للمملكة العربية السعودية. في الإطار الزمني للمشروع، من المتوقع بناء 660.000 منزل، و 289.000 غرفة فندقية، و 6 ملايين متر مربع من المساحات المكتبية، و 5.3 ملايين متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة.
زيادة الاستثمارات
مضيفا أنه من المقرر أيضا زيادة الاستثمارات في القطاع التقليدي. ففي الآونة الأخيرة، قامت المملكة بزيادة الاستثمارات في صناعة التعدين، لا سيما في رواسب النحاس والزنك. كما أن تعدين اليورانيوم والفوسفات له أهمية أيضا، مما قد يمكن البلاد من تطوير برنامجها النووي في المستقبل.
كما تشجع الحكومة بنشاط تدفق رأس المال الأجنبي إلى البلاد. أحد الأهداف هو تحويل الرياض إلى رائدة بين مدن العالم. ومن المتوقع أن تدخل الرياض قائمة أفضل 10 مدن في العالم من حيث الحجم الاقتصادي، حيث يتضاعف عدد سكان المدينة ليصل إلى 15 مليون نسمة. تهدف الرياض إلى أن تصبح وجهة جذابة للمغتربين وتتنافس مع أقرب جيرانها، بما في ذلك دبي، والدوحة، والمنامة.
مقرات الشركات الاقليمية
مضيفا أنه في عام 2023 أدخلت المملكة العربية السعودية لوائح تحد من قدرة مؤسسات الدولة على التعاون مع الشركات الدولية إذا لم تنشئ هذه الشركات مقرات إقليمية في المملكة العربية السعودية بحلول يناير 2024. وقد شجعت هذه اللوائح الجديدة الشركات الدولية التي كان لها في السابق مكاتب في دول أخرى في الشرق الأوسط على فتح مكاتب في المملكة العربية السعودية

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