بـ ولا ريال عادت الإثارة

(MENAFN
- Al Watan) أقفل المنتخب السعودي لكرة القدم أول خطوتين في مشواره نحو التأهل العالمي لمونديال 2026، وإذا كان هناك مكسب حقيقي خرج به منتخبنا فيتمثل بالوجوه الواعدة التي برهنت على أن مستقبل الأخضر السعودي مشرق، تجلت تلك الصورة خلال المواجهتين اللتين خاضهما أمام باكستان والأردن. عموماً صراع المنتخب توقف وعادت الإثارة من جديد للدوري السعودي (روشن)، واللافت رغم أن الأخضر يخوض معترك التصفيات إلا أن هناك إرهاصات بالحديث عن مواجهة الهلال والنصر في الجولة ما بعد المقبلة، وأحسنت إدارة الهلال بقيادة فهد بن نافل صنعاً بجلب طاقم تحكيم كامل بدون عنصر محلي، لتغييب الأخطاء الفادحة التي تلامس الفرقة الزرقاء، على سبيل المثال ما حدث في لقاء الهلال والشباب الموسم الماضي وساهم في إبعاد الزعماء عن المنافسة؛ بعد أن طنش حكم الساحة وغرفة التقنية ضربة جزاء لميشيل أوضح من الشمس في رابعة النهار، علاوة على الهدف الثاني، وأحدث متراكمة ذكرناها سلفاً، وجود طاقم متكامل يعطي جزءا من الارتياح برسم العدالة إذا كانت شخصية الحكم لا تنحني لمطالبات لاعب عُرف عنه كثرة الاعتراضات، وكأنه يريد قانونا خاصا له. مباريات الجولة التي تستهلها الفرق أقواها تجمع الشباب والأهلي، وربما أن النزال يعيد ذكريات الأمس بين الفريقين لكنه يفتقد من كان يشعل وقود العراك، التوقف الماضي منح فرصة لتأهيل العديد من اللاعبين المصابين وفترة استرداد أنفاس الأجهزة الفنية، وتحديداً مدرب الهلال خيسوس الذي سيقع في أزمة جديدة، وتتمثل بالترحال ما بين الرياض والقصيم وطاجكستان والعودة لملاقاة النصر مرتاح البال الذي لن يتعدى أسوار ملعب الجامعة، ويتعين أن يدرك لاعبو الهلال أن مباراة الحزم لا تقل عن النصر، فالنقاط ثلاث، والتعثر قد يسبب ربكة للفريق قبل المقابلة المفصلية بين المتصدر والوصيف.
اللافت أن الحديث عن النصر تضاعف بعد تصريح الأستاذ سعد اللذيذ مسؤول الاستقطابات الأجنبية لأندية صندوق الاستثمار السعودي، حينما أكد أن إدارة النصر لم تدفع ريالا واحدا في صفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، في حين كانت هناك تصريحات سابقة تؤكد أن المفاوضات ومبالغ الصفقة نصراوية، واتضحت الأمور من صاحب الشأن بعد حين، وعلى الرغم من أن الجميع يدرك كل التفاصيل سلفاً عن دهاليز جلب (الدون)، الغريب أن هناك نصراويين لازالوا مصرين على موقفهم، ويتعين في مثل تلك الظروف وتحديداً من استفزته المعلومة أن دور النصر المالي في صفقة كريستيانو (ولا ريال)، وبالتالي يتطلب صُدور بيان من النادي ينفي ما قيل، وإذا لم يتجلَ ذلك فحديث سعد اللذيذ صحيح ولا يشق له غبار، وقبله كان تصريح وزير الرياضة الذي أكد أن الدعم الذي طال النصر سيشمل الجميع.
وفي غمرة التناول الذي يلامس الصفقات نبارك لإدارة الأهلي منحها التدابير الوقتية والقدرة على التسجيل خلال الفترة الشتوية، هذا القرار جدد ذكريات رفض طلب الهلال للتدابير الوقتية ومنعه للتسجيل لفترتين على خلاف قضية محمد كنو، وكان الزعماء على عتبة المشاركة في الصراع الآسيوي و العالمي.
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