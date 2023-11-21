-->

Wednesday, 22 November 2023 09:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بـ ولا ريال عادت الإثارة

11/21/2023 11:17:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أقفل المنتخب السعودي لكرة القدم أول خطوتين في مشواره نحو التأهل العالمي لمونديال 2026، وإذا كان هناك مكسب حقيقي خرج به منتخبنا فيتمثل بالوجوه الواعدة التي برهنت على أن مستقبل الأخضر السعودي مشرق، تجلت تلك الصورة خلال المواجهتين اللتين خاضهما أمام باكستان والأردن. عموماً صراع المنتخب توقف وعادت الإثارة من جديد للدوري السعودي (روشن)، واللافت رغم أن الأخضر يخوض معترك التصفيات إلا أن هناك إرهاصات بالحديث عن مواجهة الهلال والنصر في الجولة ما بعد المقبلة، وأحسنت إدارة الهلال بقيادة فهد بن نافل صنعاً بجلب طاقم تحكيم كامل بدون عنصر محلي، لتغييب الأخطاء الفادحة التي تلامس الفرقة الزرقاء، على سبيل المثال ما حدث في لقاء الهلال والشباب الموسم الماضي وساهم في إبعاد الزعماء عن المنافسة؛ بعد أن طنش حكم الساحة وغرفة التقنية ضربة جزاء لميشيل أوضح من الشمس في رابعة النهار، علاوة على الهدف الثاني، وأحدث متراكمة ذكرناها سلفاً، وجود طاقم متكامل يعطي جزءا من الارتياح برسم العدالة إذا كانت شخصية الحكم لا تنحني لمطالبات لاعب عُرف عنه كثرة الاعتراضات، وكأنه يريد قانونا خاصا له. مباريات الجولة التي تستهلها الفرق أقواها تجمع الشباب والأهلي، وربما أن النزال يعيد ذكريات الأمس بين الفريقين لكنه يفتقد من كان يشعل وقود العراك، التوقف الماضي منح فرصة لتأهيل العديد من اللاعبين المصابين وفترة استرداد أنفاس الأجهزة الفنية، وتحديداً مدرب الهلال خيسوس الذي سيقع في أزمة جديدة، وتتمثل بالترحال ما بين الرياض والقصيم وطاجكستان والعودة لملاقاة النصر مرتاح البال الذي لن يتعدى أسوار ملعب الجامعة، ويتعين أن يدرك لاعبو الهلال أن مباراة الحزم لا تقل عن النصر، فالنقاط ثلاث، والتعثر قد يسبب ربكة للفريق قبل المقابلة المفصلية بين المتصدر والوصيف.
اللافت أن الحديث عن النصر تضاعف بعد تصريح الأستاذ سعد اللذيذ مسؤول الاستقطابات الأجنبية لأندية صندوق الاستثمار السعودي، حينما أكد أن إدارة النصر لم تدفع ريالا واحدا في صفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، في حين كانت هناك تصريحات سابقة تؤكد أن المفاوضات ومبالغ الصفقة نصراوية، واتضحت الأمور من صاحب الشأن بعد حين، وعلى الرغم من أن الجميع يدرك كل التفاصيل سلفاً عن دهاليز جلب (الدون)، الغريب أن هناك نصراويين لازالوا مصرين على موقفهم، ويتعين في مثل تلك الظروف وتحديداً من استفزته المعلومة أن دور ⁧‫النصر⁩ المالي في صفقة ⁧‫كريستيانو⁩ (ولا ريال)، وبالتالي يتطلب صُدور بيان من النادي ينفي ما قيل، وإذا لم يتجلَ ذلك فحديث سعد اللذيذ⁩ صحيح ولا يشق له غبار، وقبله كان تصريح وزير الرياضة الذي أكد أن الدعم الذي طال النصر سيشمل الجميع.
وفي غمرة التناول الذي يلامس الصفقات نبارك لإدارة الأهلي منحها التدابير الوقتية والقدرة على التسجيل خلال الفترة الشتوية، هذا القرار جدد ذكريات رفض طلب الهلال للتدابير الوقتية ومنعه للتسجيل لفترتين على خلاف قضية محمد كنو، وكان الزعماء على عتبة المشاركة في الصراع الآسيوي و العالمي.

MENAFN21112023000089011017ID1107468165

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث