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بيع القضية

11/21/2023 11:17:59 PM
(MENAFN- Al Watan) كل شخص بالغ -غالبًا- يحمل قضية فردية خاصة يدافع عنها ويحميها، قضية نشأت من مشكلاته وآلامه أو فقده، وهي مختلفة في نوعها وحدتها، يحملها على عاتقه ويعتبرها جزءًا من هويته، بل يصل به الأمر لأن يخسر منافع أو يواجه صعوبة تحقيق أهدافه، فقط لأن الأولوية تكون دائمًا الدفاع عنها. أمثلة للقضايا الشخصية: الانتقام، المبادئ المثالية، النجاح بصورة معينة، الشخصية الاعتبارية غير الحقيقية... وغيرها كثير، يعتقد الفرد أن القضية التي يحملها هي القشة التي ستنقذه من سوء الحال أو ستحميه في المستقبل المجهول، بعيدًا عن تقييمها؛ هو يرى أنها مرآته وحقيقة ذاته.
أتذكر حوارًا جرى بيني وبين طبيب نفسي فاضل عن هذا الموضوع، بدأ بسؤاله: ما الذي سيتغير إن باع الإنسان قضيته الشخصية التي تجعله في حالة إنهاك مزمن؟، أجبته بأن جزءا من هويته سيختفي، فضحك وقال: غير صحيح، لأن هوية الإنسان تتشكل من معتقداته التي تبلورت من تجاربه، صناعته لقضية شخصية هي محاولة لتسجيل موقف كان يجب أن يحدث قديما ولم تسنح له الفرصة، فيأخذ هذه القضية لتجعله في حالة جاهزية بتسجيل المواقف بتكرار مع افراد آخرين أو مواقف جديدة مشابهة بهدف الوصول لاكتفاء نفسي من هذه الحاجة، ولن يحدث أبدًا، لأن القضية في أصلها ((غير عادلة)).
يفسر حامل القضية إنهاكه بأنه نتيجة تجاربه الصعبة والتي انتهت منذ زمن وليس لها تأثير حالي فعلي، وفي الحقيقة تفسيره منطقي وغير واقعي في الوقت نفسه، منطقي بأن هذا الإنهاك نتيجة آلامه التي صنعت له قضية جعلته في حالة دفاع وهجوم مستمران على حسب المواقف التي تعترضه، لكن غير واقعي لأن المسبب انتفى واقعًا والأثر لم يعالج، وهي القضية التي يحملها. أرى أن أحد أهم مساوئ وجود قضية شخصية هو حضور الغضب بمستويات عالية، حالة الدفاع التي يعيشها الإنسان - والمستمرة - ستجعله منهكًا بالضرورة حتى وإن كان في أحسن أحواله اكتفاءً ورفاهية.
أخيرًا.. القيمة السوقية لبَيْع القضية الشخصية هي ((راحة البال))، وكتاجرة مهتمة في هذا السوق؛ أنصحك بانتهاز الفرصة الاستثمارية و((بيع)).

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