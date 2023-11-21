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5 ملايين مصل وزائر للمسجد النبوي

11/21/2023 11:17:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وكالة رئاسة المسجد النبوي، اليوم، أنها استقبلت خلال المدة من 1ـ 6 من جمادى الأولى الجاري، 5 ملايين و364 ألف مصل وزائر.
وكثفت الرئاسة أعمالها مع الجهات الأمنية والخدمية والصحية الإسعافية والتطوعية لتقديم الخدمات التي تعين الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي على أداء عبادتهم بكل يسر، حيث نظمت وسهلت دخول أكثر من 467.221 زائراً للسلام على الرسول، عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى 135.242 مصليًا بالروضة الشريفة.
وبينت وكالة رئاسة المسجد النبوي استفادة أكثر من 16.772 مستفيدًا من المواقع المخصصة لكبار السن، إضافة إلى توزيع 27.267 من الهدايا، واستفادة 48.698 من خدمة الإرشاد المكاني، و20.277 من الرقم الموحد وقنوات التواصل، و3.727 مستفيداً من خدمات المعارض، و37.578 مستفيدًا من خدمة التواصل باللغات، و11.605 مستفيدين من خدمة المكتبات و45.937 مستفيداً من خدمة التنقل، وكما وزعت رئاسة المسجد النبوي 119.400 عبوة ماء زمزم، و92.08 وجبات إفطار صائم.

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