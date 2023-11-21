5 ملايين مصل وزائر للمسجد النبوي

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت وكالة رئاسة المسجد النبوي، اليوم، أنها استقبلت خلال المدة من 1ـ 6 من جمادى الأولى الجاري، 5 ملايين و364 ألف مصل وزائر.
وكثفت الرئاسة أعمالها مع الجهات الأمنية والخدمية والصحية الإسعافية والتطوعية لتقديم الخدمات التي تعين الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي على أداء عبادتهم بكل يسر، حيث نظمت وسهلت دخول أكثر من 467.221 زائراً للسلام على الرسول، عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى 135.242 مصليًا بالروضة الشريفة.
وبينت وكالة رئاسة المسجد النبوي استفادة أكثر من 16.772 مستفيدًا من المواقع المخصصة لكبار السن، إضافة إلى توزيع 27.267 من الهدايا، واستفادة 48.698 من خدمة الإرشاد المكاني، و20.277 من الرقم الموحد وقنوات التواصل، و3.727 مستفيداً من خدمات المعارض، و37.578 مستفيدًا من خدمة التواصل باللغات، و11.605 مستفيدين من خدمة المكتبات و45.937 مستفيداً من خدمة التنقل، وكما وزعت رئاسة المسجد النبوي 119.400 عبوة ماء زمزم، و92.08 وجبات إفطار صائم.
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