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بدء استقبال طلبات ترخيص خدمة حجاج الخارج

11/21/2023 11:17:59 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت وزارة الحج والعمرة في استقبال طلبات الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لخدمة حجاج ((الخارج)) وتستمر حتى 2023/12/05، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة: ، وذلك في إطار التزام الوزارة برفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحقيق التنافسية الفعّالة في هذا السياق.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الحج عايض الغوينم، أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز التنافسية في تقديم خدمات متميزة لحجاج الخارج، وتوسيع نطاق قائمة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة لهم خلال موسم الحج المقبل، كما ستسهم زيادة عدد الشركات المتخصصة في هذا المجال في تحقيق هذه الأهداف وتلبية احتياجات وتطلعات الحجاج القادمين من كل مكان.
ويمكن للشركات الراغبة الحصول على ترخيص تقديم خدمات لحجاج الخارج عبر المنصة الإلكترونية، ويشترط على هذه الشركات تقديم طلباتها بموجب الإجراءات والضوابط التي وضعتها الوزارة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة لضيوف الرحمن وفق تصنيف كمي ونوعي يشمل قائمة الخدمات المطلوبة من الشركات التي توفر جميع جوانب راحة وسلامة الحجاج، كالإقامة، والإعاشة، والنقل، وكل ما يتعلق بالاحتياجات الخاصة للحجاج.
وتهيب وزارة الحج والعمرة بالشركات المهتمة بتقديم طلباتها في المواعيد المحددة والالتزام بالمعايير والضوابط المنشورة حسب كراسة الشروط والمواصفات لضمان تقديم خدمات متميزة تسهم في إثراء رحلة ضيوف الرحمن إلى البقاع المقدسة، وجعل رحلتهم الإيمانية تجربة متميزة وفريدة.

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