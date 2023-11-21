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رفحاء الأقل حرارة والشرقية تتصدر كميات الأمطار

11/21/2023 11:17:59 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل، الاثنين، هطول الأمطار الرعدية التي أدت إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية، فيما سجلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية أمس، 7 درجات مئوية كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.
البيئة والمياه
سجلت المنطقة الشرقية أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بين (12) منطقة بالمملكة شهدت هطول كمياتٍ متفاوتة من الأمطار أمس الأحد، حيث سجّلت (34.2) ملم في القاعدة الجوية بمحافظة حفر الباطن، فيما سجلت الرقعي (18.2) ملم، والخفجي (14.4) ملم، وحرس الحدود بالرقعي (13.6) ملم، وأم الشفلح بالقرية العليا (8.8).
جاء ذلك في التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، من خلال (131) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، شملت مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، عسير، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، جازان، الباحة، والجوف).
وفي بقية المناطق، سجلت الباحة (25.0) ملم في مدينة الباحة، و(20.2) ملم في المخواة، و(19.4) في بلجرشي، وفي المدينة المنورة سجلت الحمنة بوادي الفرع (22.0) ملم، ووادي الفرع (10.8) ملم، ومهد الذهب (6.0) ملم، فيما سجلت مكة المكرمة (19.6) ملم في الخمرة بجدة، و(17.0) ملم في حي الأمير فواز بجدة، و(15.6) في الرصيفة بمكة، و(14.2) في حي الجامعة.
بريدة وعنيزة
أوضح التقرير تسجيل منطقة جازان (18.0) ملم في مدينة جازان، وتسجيل القصيم (17.2) ملم في الأبرق بالبدائع، و(12.5) في مطار القصيم، و(10.2) ملم في كلٍ من بريدة وعنيزة، و(10.0) في الرس، بينما سجلت منطقة الرياض (17.0) في الحريّق بشقراء، و(12.8) ملم في الغاط، و(12.0) ملم في مزارع خروب بشقراء، و(11.8) ملم في عرجاء بالدوادمي، و(10.4) في الزلفي.
وسجلت الحدود الشمالية (13.6) ملم في رفحاء، و(12.5) ملم في مطار رفحاء، و(3.2) في حزم الجلاميد بعرعر، وسجّلت عسير (8.8) في تنومة، و(1.0) في بللسمر بأبها، بينما سجّلت الجوف (4.6) ملم في الحماد و(3.0) ملم في منوة بالقريات، و(2.4) ملم في دومة الجندل، وسجلت حائل (3.4) ملم في السعيرة بالشنان، و(2.0) في الشيحية بمحافظة بقعاء، وفي منطقة تبوك سجلت رحيب بمدينة تبوك (2.6) ملم، وحرس حدود عسيلة بتبوك (1.8) ملم.

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