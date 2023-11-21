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القضايا العامة تفوق 6 مماثلة أمام المحاكم

11/21/2023 11:17:59 PM
(MENAFN- Al Watan) فاقت القضايا العامة في محاكم مناطق المملكة 6 قضايا مماثلة، إذ بلغ إجمالي القضايا العامة 101.412 ألف قضايا بـ31%، والقضايا الجزائية ثانيًا، بإجمالي 74.422 قضية بـ23%، تلتها الأحوال الشخصية، بـ59.118 قضية بـ18%، والعمالية رابعًا، بـ43.240 ((13%))، والتجارية خامسًا، بإجمالي 14.562((5%))، والإنهاءات سادسًا بـ12.145 قضية ((4%))، والتنفيذ سابعًا، بـ7842 قضية ((2%)).
322.7 ألف قضية
كشف تقرير وزارة العدل للعام الحالي، تسجيل 322.741 ألف قضايا، وإنجاز 350.066 ألف قضايا، وبلغ إجمالي الجلسات 897.705 ألف جلسة، وإجمالي الأحكام 349.147 ألف حكم، وبلغ إجمالي القرارات 185.963 ألف قرارات، واشتملت أبرز القضايا في 7 أنواع ممثلة في: القضايا العامة، والجزائية، والأحوال الشخصية، والعمالية، والإنهاءات، والتجارية، والتنفيذ.
29% الرياض
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من القضايا، حيث بلغ إجمالي القضايا 92.732 ألف قضية بـ29%، وحلت مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 82.372 ألف قضية بـ26%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 42.245 ألف قضية بـ13%، وعسير رابعًا، بإجمالي 21.829 ألف قضية بـ7%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 18.820 ألف قضية بـ6%، وجازان سادسًا، بإجمالي 15.800 ألف قضية بـ5%.
قضايا وجلسات
%31 من قضايا العدل عامة
الرياض تتصدر القضايا المقيدة
322.741 ألف قضية
350 ألف قضية منجزة
897 ألف جلسة
349 ألف حكم
185 ألف قرار
7 أنواع للقضايا
أكثر أنواع القضايا
عامة 31%
جزائية 23%
أحوال شخصية 18%
عمالية 13%
تجاري 5%
إنهاءات 4%
تنفيذ 2%
أكثر المناطق قضايا
الرياض 29%
مكة المكرمة 26%
الشرقية 13%
عسير 7%
المدينة المنورة 6%
جازان 5%

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