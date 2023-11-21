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%100 ارتفاع بلاغات المركبات العالقة بالأودية والصحاري

11/21/2023 11:17:58 PM

(MENAFN- Al Watan) ارتفع معدل البلاغات التي تلقاها فريق إنجاد للبحث والإنقاذ لمركبات عالقة خلال الأسابيع الأربعة الماضية، بشكل قياسي عن الشهر الماضي وبنسبة 100% نظرا للحالة المطرية التي شهدتها مختلف مناطق المملكة وجرت على أثرها السيول وعمت معظم الأودية والشعاب وكثر خلالها ارتياد الكثيرين للبر سواء للتخييم وومارسة هواية التطعيس وكذلك المقناص، غير مبالين بالتعليمات وإرشادات السلامة وتوجيهات ونصائح هيئة الأرصاد والدفاع المدني وفرق البحث والإنقاذ، مخاطرين بأنفسهم وذويهم ومرافقيهم.
وبلغ عدد البلاغات 5146 بلاغا لمركبات عالقة بالصحاري والأودية والمرتفعات الجبلية بمعدل 184 بلاغًا في اليوم الواحد وشهد الأسبوع الثالث من الشهر تسجيل أكبر معدل للبلاغات بواقع 2120 بلاغا.
خطة مغايرة
فيما تتواصل الجهود المبذولة لرسم خطة مغايرة للبحث عن مفقود الخرج الذي تم الإعلان عن فقدانه قبل 6 أشهر وتحديدا في 1444/12/25 بعد أن عثر على مركبته وبطاقاته الشخصية بجوار أحد المساجد تم العثور مؤخرًا على شاب مفقود بالحاير متوفى بعد 4 أشهر من فقدانه وتحديدا في 1445/01/09 حيث سبقها العثور على مركبته بالقرب من منطقة صحراوية ليتم جدولة البحث من جديد حتى تم الإعلان عن العثور عليه متوفى.
وفاة 3 مفقودين
تلقت العمليات بفريق إنجاد، 15 بلاغا لمفقودين بالصحاري؛ حيث عثر على 7 مفقودين بصحة جيدة و5 مفقودين ما زال البحث جاريًا عنهم وتوفي 3.
بلاغات ومفقودين
. 5146 عدد بلاغات المركبات العالقة
. 184 معدل البلاغات لليوم الواحد
. 15 مفقودا بالصحاري
. 7 مفقودين بصحة جيدة
. 5 مفقودين جاري البحث عنهم
. 3 مفقودين متوفين
المفقودون حسب المناطق
. الرياض
5
2 جاري البحث عنهم
2 متوفى
1 بصحة جيدة
. الشرقية
1 بصحة جيدة
. جدة
1 بصحة جيدة
. مكة المكرمة
1 متوفى
1 ما زال البحث جاريا عنه
. عسير
1 ما زال البحث جاريا عنه
. القصيم
1 عثر عليه بصحة جيدة
. الدلم
1 ما زال البحث جاريا عنه
. رفحاء
1 عثر عليه
. عرعر
1 عثر عليه
. نجران
1 عثر عليه

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