النصر ينتظر الدوليين ويخسر مدافعه
التاريخ
11/21/2023 11:17:58 PM
(MENAFN
- Al Watan) ينتظر مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو، عودة لاعبيه الدوليين لبدأ رسم النهج التكتيكي الذي سيخوض به مواجهة الأخدود بعد غد؛ لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
من جهة أخرى، مازالت مشاركة اللاعب المدافع إيمريك لابورت، لعدم التئام الجرح الذي تعرض له في القدم، لوجود التهاب في الجرح، ما أسهم في تأجيل عودته إلى التدريبات الجماعية.
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