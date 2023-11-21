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النصر ينتظر الدوليين ويخسر مدافعه

11/21/2023 11:17:58 PM
(MENAFN- Al Watan) ينتظر مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو، عودة لاعبيه الدوليين لبدأ رسم النهج التكتيكي الذي سيخوض به مواجهة الأخدود بعد غد؛ لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
من جهة أخرى، مازالت مشاركة اللاعب المدافع إيمريك لابورت، لعدم التئام الجرح الذي تعرض له في القدم، لوجود التهاب في الجرح، ما أسهم في تأجيل عودته إلى التدريبات الجماعية.

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