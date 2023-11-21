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الحاجز يبث التفاؤل الاتحادي

11/21/2023 11:17:58 PM
(MENAFN- Al Watan) تأكدت جاهزية المصري أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، لخوض مباراتي الفريق المقبلتين أمام أجمك الأوزبكي وسباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.
وبينت مصادر أن قرار مشاركة حجازي في المباراتين أصبح بيد مدرب العميد الجديد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، الذي تولى المنصب، أخيرا، خلفا للبرتغالي نونو سانتو الذي أقيل من الاتحاد.
ويعود حجازي للمشاركة بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، التي تعرض لها في مباراة التتويج بدوري روشن السعودي في الموسم الماضي أمام الفيحاء، وخضع على إثرها لعملية جراحية في الركبة، وبرنامج تأهيلي لمدة 6 أشهر.
بدوره، يواصل الفرنسي نجولو كانتي، برنامجه العلاجي الذي يستمر لمدة 3 أسابيع، بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها.
في حين، واصل الخماسي عوض الناشري وصالح العمري وسلطان الفرحان وزكريا هوساوي ورومارينيو، برامجهم التأهيلية وفقا للبرامج الموضوعة لهم.

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