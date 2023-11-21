الحاجز يبث التفاؤل الاتحادي

(MENAFN
- Al Watan) تأكدت جاهزية المصري أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، لخوض مباراتي الفريق المقبلتين أمام أجمك الأوزبكي وسباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.
وبينت مصادر أن قرار مشاركة حجازي في المباراتين أصبح بيد مدرب العميد الجديد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، الذي تولى المنصب، أخيرا، خلفا للبرتغالي نونو سانتو الذي أقيل من الاتحاد.
ويعود حجازي للمشاركة بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، التي تعرض لها في مباراة التتويج بدوري روشن السعودي في الموسم الماضي أمام الفيحاء، وخضع على إثرها لعملية جراحية في الركبة، وبرنامج تأهيلي لمدة 6 أشهر.
بدوره، يواصل الفرنسي نجولو كانتي، برنامجه العلاجي الذي يستمر لمدة 3 أسابيع، بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها.
في حين، واصل الخماسي عوض الناشري وصالح العمري وسلطان الفرحان وزكريا هوساوي ورومارينيو، برامجهم التأهيلية وفقا للبرامج الموضوعة لهم.
MENAFN21112023000089011017ID1107468155
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.