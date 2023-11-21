المكافآت تشعل خلافات اليرموك

(MENAFN
- Al Watan) وضع رئيس اليرموك خالد أبوجبل نفسه في موقف محرج مع لاعبي فريق كرة القدم للدرجة الأولى، بعد تسلمه دفة رئاسة النادي قبل شهر ، إذ تسببت لائحة المكافآت في إشعال الخلافات المبكرة بين الرئيس واللاعبين، مما يمثل اصطداما مبكرا للأول منذ توليه الإدارة، ويشكل هاجسا يؤرق اللاعبين، خوفا من فقدان التأهل لتصفيات الدرجة الثالثة.
وعلمت ((الوطن)) أن اللاعبون متذمرين من سياسة الإدارة حيال تعطيل صرف المكافآت، وتعنت الرئيس وتحججه بعدم وجود لائحة ملزمة بصرفها بعد المبارة مباشرة، الأمر الذي أدى إلى مطالبة اللاعبين بمكافأتي الانتصارين على فيفاء والصواري، والالتزام بحقوقهم، وسط تهديد بعدم الاستمرار مستقبلا ما لم يتم تغيير الوضع الحالي.
ميدانيا، يواصل اليرموك مشواره في دوري الرابعة، حيث لعب 3 مواجهات، حقق فيها انتصارين أمام فيفاء والصواري، وخسارة وحيدة أمام الوطن، ليحصد 6 نقاط، وضعته ثانيا.
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