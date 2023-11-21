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المكافآت تشعل خلافات اليرموك

11/21/2023 11:17:58 PM
(MENAFN- Al Watan) وضع رئيس اليرموك خالد أبوجبل نفسه في موقف محرج مع لاعبي فريق كرة القدم للدرجة الأولى، بعد تسلمه دفة رئاسة النادي قبل شهر ، إذ تسببت لائحة المكافآت في إشعال الخلافات المبكرة بين الرئيس واللاعبين، مما يمثل اصطداما مبكرا للأول منذ توليه الإدارة، ويشكل هاجسا يؤرق اللاعبين، خوفا من فقدان التأهل لتصفيات الدرجة الثالثة.
وعلمت ((الوطن)) أن اللاعبون متذمرين من سياسة الإدارة حيال تعطيل صرف المكافآت، وتعنت الرئيس وتحججه بعدم وجود لائحة ملزمة بصرفها بعد المبارة مباشرة، الأمر الذي أدى إلى مطالبة اللاعبين بمكافأتي الانتصارين على فيفاء والصواري، والالتزام بحقوقهم، وسط تهديد بعدم الاستمرار مستقبلا ما لم يتم تغيير الوضع الحالي.
ميدانيا، يواصل اليرموك مشواره في دوري الرابعة، حيث لعب 3 مواجهات، حقق فيها انتصارين أمام فيفاء والصواري، وخسارة وحيدة أمام الوطن، ليحصد 6 نقاط، وضعته ثانيا.

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