ديجانيني يقترب من العودة

(MENAFN
- Al Watan) بات مهاجم الفتح من الرأس الأخضر، ديجانيني تفاريس، قريبا من العودة للتدريبات الجماعية، إذ أبدى تقدما لافتا خلال برنامجه التأهيلي عقب الإصابة التي لحقت به أخيرا، وسينضم إلى زملائه في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.
ميدانيا، عمد مدرب النموذجي، الكرواتي سلافن بيليتش، إلى استكمال خطته التدريبية للفريق التي أعدها لتحضير اللاعبين للجولات المقبلة من الدوري، مركزا على إجراء تدريبات فنية عدة على الجوانب التكتيكية.
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