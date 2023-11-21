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ديجانيني يقترب من العودة

11/21/2023 11:17:58 PM
(MENAFN- Al Watan) بات مهاجم الفتح من الرأس الأخضر، ديجانيني تفاريس، قريبا من العودة للتدريبات الجماعية، إذ أبدى تقدما لافتا خلال برنامجه التأهيلي عقب الإصابة التي لحقت به أخيرا، وسينضم إلى زملائه في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.
ميدانيا، عمد مدرب النموذجي، الكرواتي سلافن بيليتش، إلى استكمال خطته التدريبية للفريق التي أعدها لتحضير اللاعبين للجولات المقبلة من الدوري، مركزا على إجراء تدريبات فنية عدة على الجوانب التكتيكية.

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