31 موقعا جاهزا لاستضافة الألعاب السعودية

(MENAFN
- Al Watan) باتت 31 موقعا رياضيا جاهزة لاستضافة منافسات دورة الألعاب السعودية 2023، التي تقام خلال الفترة من الـ26 من نوفمبر الجاري وحتى الـ10 من ديسمبر، بمشاركة أكثر من 6 آلاف رياضي ورياضية يتنافسون في 53 لعبة.
21 لعبة
يحتضن مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، منافسات 21 لعبة هي كرة السلة 5X5 (رجال وسيدات)، والكرة الطائرة في الصالة الخضراء، وكرة الطاولة وكرة السلة البارالمبية، وكرة الهدف، ورفع الأثقال البارالمبية وتنس الطاولة البارالمبية في قاعة الألعاب البارالمبية، والسباحة والسباق الثلاثي في صالة الرياضات المائية.
وتقام منافسات الشطرنج والبلوت في صالة السباحة، والروبوت والرياضات اللاسلكية، والريشة الطائرة، والتجديف الداخلي في معهد إعداد القادة، والتنس في ملاعب التنس، والبولينج في مركز البولينج، أما منطقة المشجعين فستحتضن منافسات كرة الطائرة الشاطئية، وكرة القدم الشاطئية، وكرة السلة 3X3، والتسلق، والتزلج اللوحي.
استقبال الطائرة
تستضيف صالة نادي النصر منافسات كرة قدم الصالات (رجال وسيدات) وكرة القدم خماسيات الصالات للصم، وتحتضن الصالة الرياضية بنادي الرياض منافسات المبارزة ورفع الأثقال، وستقام منافسات ألعاب القوى البارالمبية والرجبي وألعاب القوى في مضمار نادي الرياض.
ويضم استاد الأمير فيصل بن فهد في الملز منافسات 3 ألعاب، هي الجمباز في صالة الجمباز، فيما ستقام منافسات السهام والكريكت في الملعب الفرعي.
12 منافسة
تحتضن جامعة الملك سعود 12 لعبة، حيث ستقام منافسات كرة اليد في الصالة الرئيسية، ومنافسات المصارعة والتايكوندو والجوجيتسو والجودو والكاراتيه في الصالة الرياضية، والأسكواش في ملاعب الأسكواش، ومنافسات فنون القتال المتنوع والووشو والملاكمة التايلاندية والملاكمة في صالة السباحة، على أن تقام منافسات الدراجات في الجامعة وبعض الطرق بالرياض.
مواقع منوعة
يشهد نادي الرياض للجولف منافسات الجولف، أما منافسات رياضة المحركات (الكارتنج والدريفت) ففي ميدان ديراب، والرماية في ميدان الرماية بالأمن العام، وسباق الهجن في منطقة رماح، والفروسية - قفز الحواجز في نادي الفروسية بالجنادرية، والفروسية القدرة في الخالدية، والألعاب الإلكترونية في المدينة الإعلامية السعودية ((شماس))، والبادل في ((إن 1 بادل))، وسيستضيف مركز ((بلاك دايموند)) منافسات البلياردو.
3 ألعاب
تحتضن جدة منافسات 3 ألعاب، حيث ستقام منافسات الملاحة الشراعية في نادي اليخوت، والتزلج الشراعي في منتجع لاجونا، والجيت سكي في درة العروس.
-21 لعبة تقام منافساتها بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي
-نادي النصر يستضيف الكرة الطائرة وكرة قدم الصالات
-4 ألعاب يحتضن نادي الرياض تحدياتها المثيرة
-12 لاعبة تدور رحى منافساتها بملاعب جامعة الملك سعود
-3 ألعاب تشهد جدة استضافة منافساتها
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