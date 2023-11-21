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31 موقعا جاهزا لاستضافة الألعاب السعودية

11/21/2023 11:17:58 PM
(MENAFN- Al Watan) باتت 31 موقعا رياضيا جاهزة لاستضافة منافسات دورة الألعاب السعودية 2023، التي تقام خلال الفترة من الـ26 من نوفمبر الجاري وحتى الـ10 من ديسمبر، بمشاركة أكثر من 6 آلاف رياضي ورياضية يتنافسون في 53 لعبة.
21 لعبة
يحتضن مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، منافسات 21 لعبة هي كرة السلة 5X5 (رجال وسيدات)، والكرة الطائرة في الصالة الخضراء، وكرة الطاولة وكرة السلة البارالمبية، وكرة الهدف، ورفع الأثقال البارالمبية وتنس الطاولة البارالمبية في قاعة الألعاب البارالمبية، والسباحة والسباق الثلاثي في صالة الرياضات المائية.
وتقام منافسات الشطرنج والبلوت في صالة السباحة، والروبوت والرياضات اللاسلكية، والريشة الطائرة، والتجديف الداخلي في معهد إعداد القادة، والتنس في ملاعب التنس، والبولينج في مركز البولينج، أما منطقة المشجعين فستحتضن منافسات كرة الطائرة الشاطئية، وكرة القدم الشاطئية، وكرة السلة 3X3، والتسلق، والتزلج اللوحي.
استقبال الطائرة
تستضيف صالة نادي النصر منافسات كرة قدم الصالات (رجال وسيدات) وكرة القدم خماسيات الصالات للصم، وتحتضن الصالة الرياضية بنادي الرياض منافسات المبارزة ورفع الأثقال، وستقام منافسات ألعاب القوى البارالمبية والرجبي وألعاب القوى في مضمار نادي الرياض.
ويضم استاد الأمير فيصل بن فهد في الملز منافسات 3 ألعاب، هي الجمباز في صالة الجمباز، فيما ستقام منافسات السهام والكريكت في الملعب الفرعي.
12 منافسة
تحتضن جامعة الملك سعود 12 لعبة، حيث ستقام منافسات كرة اليد في الصالة الرئيسية، ومنافسات المصارعة والتايكوندو والجوجيتسو والجودو والكاراتيه في الصالة الرياضية، والأسكواش في ملاعب الأسكواش، ومنافسات فنون القتال المتنوع والووشو والملاكمة التايلاندية والملاكمة في صالة السباحة، على أن تقام منافسات الدراجات في الجامعة وبعض الطرق بالرياض.
مواقع منوعة
يشهد نادي الرياض للجولف منافسات الجولف، أما منافسات رياضة المحركات (الكارتنج والدريفت) ففي ميدان ديراب، والرماية في ميدان الرماية بالأمن العام، وسباق الهجن في منطقة رماح، والفروسية - قفز الحواجز في نادي الفروسية بالجنادرية، والفروسية القدرة في الخالدية، والألعاب الإلكترونية في المدينة الإعلامية السعودية ((شماس))، والبادل في ((إن 1 بادل))، وسيستضيف مركز ((بلاك دايموند)) منافسات البلياردو.
3 ألعاب
تحتضن جدة منافسات 3 ألعاب، حيث ستقام منافسات الملاحة الشراعية في نادي اليخوت، والتزلج الشراعي في منتجع لاجونا، والجيت سكي في درة العروس.
-21 لعبة تقام منافساتها بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي
-نادي النصر يستضيف الكرة الطائرة وكرة قدم الصالات
-4 ألعاب يحتضن نادي الرياض تحدياتها المثيرة
-12 لاعبة تدور رحى منافساتها بملاعب جامعة الملك سعود
-3 ألعاب تشهد جدة استضافة منافساتها

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