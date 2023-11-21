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الربيعة يبحث تسريع دخول المساعدات إلى غزة

11/21/2023 11:17:58 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أمس، مساعد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي لتطوير البرامج والسياسات فاليري جوارنييري، وذلك على هامش القمة العالمية للأمن الغذائي المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المدرجة في القمة العالمية للأمن الغذائي العالمي، فضلا عن مناقشة مستجدات المشاريع المنفذة بين المركز وبرنامج الأغذية العالمي من أجل توفير المساعدات الغذائية الأساسية وتحسين الظروف المعيشية في المجتمعات ذات الاحتياج. كما تطرق الربيعة إلى الظروف والتحديات الإنسانية الصعبة وسبل تسريع دخول المساعدات العاجلة إلى الشعب الفلسطيني بغزة.
بدورها، أشادت فاليري جوارنييري بالدور الإنساني الملموس للمملكة ممثلة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة الذي امتد لكافة قارات العالم وشمل جميع المتضررين بلا استثناء.
وكان الربيعة شارك في القمة العالمية للأمن الغذائي المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن، وأوضح بجلسة عمل بعنوان: ((نحو القضاء على الجوع والقضاء على سوء التغذية)) أن موضوع هذه الجلسة مهم، ولكنه للأسف ليس جديدًا، ولست متأكدًا من أننا سنحقق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، فهناك أكثر من 52 مليون طفل يعانون من هزال الأطفال، وفقد الكثير حياتهم أخيراً أو حرموا من التغذية بسبب الأزمات الحالية، مثل ما نشهده اليوم في غزة.

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