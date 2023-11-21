تعزيز التعاون العسكري الخليجي

(MENAFN
- Al Watan) نيابة عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، رأس نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة الـ20 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في العاصمة العمانية مسقط، بمشاركة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ جاسم محمد البديوي.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي، واعتماد عدد من القرارات والتوصيات المعروضة على جدول الأعمال.
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