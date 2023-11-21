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تعزيز التعاون العسكري الخليجي

11/21/2023 11:17:57 PM
(MENAFN- Al Watan) نيابة عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، رأس نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة الـ20 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في العاصمة العمانية مسقط، بمشاركة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ جاسم محمد البديوي.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي، واعتماد عدد من القرارات والتوصيات المعروضة على جدول الأعمال.

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