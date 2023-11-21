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هجمات الاحتلال تنتقل إلى مخيم للاجئي غزة

11/21/2023 11:17:57 PM
(MENAFN- Al Watan) انتقل الخط الأمامي لحرب عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي دخلت الآن أسبوعها السابع، إلى مخيم جباليا للاجئين، وهو عبارة عن منطقة كثيفة من المباني الخرسانية بالقرب من مدينة غزة تؤوي عائلات نزحت في حرب عام 1948 التي أعقبت قيام إسرائيل. في الوقت الذي وسع فيه الجيش عملياته في شمال قطاع غزة، حيث ظل السكان من دون كهرباء أو إمكانية الوصول بشكل موثوق إلى الماء والغذاء والمستلزمات الطبية لأسابيع.
وقال الجيش، إن مقاتلي حماس أعادوا تجميع صفوفهم هناك وفي مناطق شرقية أخرى بعد طردهم من معظم أنحاء مدينة غزة.
ظروف مزرية
وقد ألحقت الحرب خسائر فادحة بالمدنيين الفلسطينيين، وبخاصة أولئك الذين بقوا في الشمال بعد أن دعت إسرائيل الناس مراراً وتكراراً إلى الفرار من الجنوب.
ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين بقوا في المخيمات، لكن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين تقدر أن نحو 160 ألف شخص ما زالوا في ملاجئها هناك، على الرغم من أنها لم تعد قادرة على تقديم الخدمات.
وفر نحو 1.7 مليون فلسطيني، أي نحو ثلاثة أرباع سكان غزة، من منازلهم، واحتشد عديد منهم في المدارس التي تديرها الأمم المتحدة وغيرها من المرافق في جنوب القطاع.
ومع امتلاء الملاجئ، اضطر الناس للنوم في الشوارع بالخارج، حتى مع هطول أمطار الشتاء على الجيب الساحلي في الأيام الأخيرة. هناك نقص في الغذاء والمياه والوقود اللازم لتشغيل المولدات في جميع أنحاء قطاع غزة، الذي لا تتوفر فيه الكهرباء المركزية منذ أكثر من شهر.
وتواصل إسرائيل ضرب ما تقول إنها أهداف مسلحة في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك منطقة الإخلاء الجنوبية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى مقتل النساء والأطفال، وأشار المسؤولون إلى أنها قد توسع عملياتها في الجنوب قريبًا.

حدة القتال
وتصاعدت حدة القتال أيضا خارج المستشفى الإندونيسي القريب حيث قال مسؤولو صحة فلسطينيون، إن غارة جوية قتلت 12 شخصا،الإثنين. وقالوا الثلاثاء، إن مئات المرضى والنازحين محاصرون بالداخل مع تضاؤل ​​الإمدادات بعد إجلاء نحو 200 شخص في اليوم السابق.
وفي الوقت نفسه، قال مسؤولون كبار في حماس، إنهم على وشك التوصل إلى اتفاق من خلال وسطاء دوليين للإفراج عن بعض ما يقدر بنحو 240 شخصًا احتجزتهم الحركة كرهائن في هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر الذي أدى إلى الحرب. وتعثرت المحادثات مرارا وتكرارا، وثبت أن التوقعات السابقة بحدوث انفراجة سابقة لأوانها.
عنف وغارات
وقال الجيش الإسرائيلي، إن القوات ((تجهز ساحة المعركة)) في منطقة جباليا، قائلا إنها ضربت ثلاثة ممرات أنفاق كان يختبئ فيها المقاتلون ودمرت قاذفات الصواريخ. وأظهرت لقطات نشرها الجيش جنودا إسرائيليين يقومون بدورية راجلة بينما ترددت أصوات إطلاق النار من حولهم.
وقال سكان، إن قتالاً عنيفاً دار بينما حاولت القوات الإسرائيلية التقدم تحت غطاء الغارات الجوية. وقال حمزة أبو منصور، وهو طالب جامعي، إن "الاحتلال (الإسرائيلي) يحاول محاصرة المخيم".
وفي مواجهة الغارات الجوية والقوات الإسرائيلية المتقدمة، لجأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الشمال إلى المستشفيات، لكن تم إفراغها بشكل مطرد مع وصول القتال إلى أبوابها، ولم يعد معظمها يعمل.
وقال مايكل رايان، المسؤول الكبير في منظمة الصحة العالمية، إن وضع المستشفيات في غزة "كارثي". وفي الشمال ((إنه أسوأ ما يمكن أن تتخيله)).
وقال منير البرش، وهو مسؤول كبير بوزارة الصحة قال، إنه كان داخل المستشفى الإندونيسي، لقناة "الجزيرة" عبر الهاتف، إن القوات الإسرائيلية حاصرته، مما أجبر العاملين في المجال الصحي على دفن 50 جثة في الفناء. ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.
وقال مسؤولون فلسطينيون، إن قذيفة إسرائيلية أصابت المستشفى، الإثنين، مما أدى إلى مقتل 12 شخصا. ونفت إسرائيل قصف المستشفى، لكنها قالت، إن قواتها ردت بإطلاق النار على المسلحين الذين استهدفوها من الداخل.
ولا يزال ما يصل إلى 600 جريح ونحو 2000 نازح فلسطيني عالقين في المستشفى، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
ارتفاع الحصيلة
وقتل أكثر من 12700 فلسطيني في غزة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في الضفة الغربية. ويقول المسؤولون هناك إن 4 آلاف آخرين في عداد المفقودين.
وأكد المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايكل راين زيادة عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على 11 ألف حالة شخص حتى الجمعة، مستدركا أنه من المؤكد أن العدد ارتفع منذ ذلك الحين.
وأوضح أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين قتلوا هم من النساء والأطفال، ولا تزال هناك أعداد كبيرة من الأشخاص في عداد المفقودين، وقد يشمل ذلك ما يصل إلى 1.500 طفل.

تسبب الاحتلال الإسرائيلي بـ:
- استشهاد أكثر من 12700 فلسطيني في غزة
- تعرض النظام الصحي في غزة لضغوط شديدة
- الغالبية العظمى من المستشفيات مغلقة
- يوجد فقط 7 مستشفيات من أصل 36 تعمل في غزة
- توقفت جميع المرافق الصحية في الجزء الشمالي عن العمل.

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