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الصيام 14 ساعة يحسّن المزاج

11/21/2023 11:17:57 PM
(MENAFN- Al Watan) توصلت دراسة علمية أجريت في بريطانيا أن تناول الطعام خلال عشر ساعات فقط والصيام باقي ساعات اليوم يساعد في تحسين المزاج العام وزيادة طاقة الجسم.
وذكر فريق بحثي من كلية لندن الملكية أن تحديد فترة عشر ساعات في اليوم لتناول الطعام تعني أنه من الممكن أن تتناول وجبة الإفطار في التاسعة صباحا، وأن تحصل على آخر وجبة في اليوم بحلول السابعة مساء. ومن المعروف أن الصيام المتقطع بشكل عام يعتبر من نظم الحميات الغذائية المعمول بها لإنقاص الوزن.
تقول الطبيبة سارة بيري رئيس فريق الدراسة من كلية لندن الملكية: ((هذه هي أكبر دراسة تجري في العالم الواقعي دون الخضوع لقواعد التجارب الطبية العلمية لإثبات أن الصيام المتقطع يمكنه أن يساعد في تحسين الصحة)).
وأضافت في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني ((سايتيك ديلي)) المتخصص في الأبحاث العلمية أن ((التجربة أثبتت أنه ليس الضروري الخضوع لبرنامج تقييدي للغاية من أجل الحصول على نتائج إيجابية، فتناول الطعام خلال عشر ساعات على مدار اليوم هو أمر قابل للتحقيق بالنسبة لمعظم الناس، وهو يساعد في تحسين المزاج العام وزيادة الطاقة وتقليل الشعور بالجوع)).
وشارك 37 ألف و545 شخصا في التجربة التي أجريت من خلال تطبيق إلكتروني خاص بشركة ((زد.أو.إي)) للرعاية الصحية، وكان يطلب من المتطوعين أن يتناولوا الطعام بشكل طبيعي خلال أول أسبوع، ثم التحول لتناول الطعام خلال عشر ساعات فقط في اليوم لمدة أسبوعين.
وبعد انقضاء فترة التجربة، اختار أكثر من 36 ألف متطوع الاستمرار على هذا النظام الغذائي لأسابيع إضافية، وتم تصنيف 27 ألفا و371 متطوعا باعتبارهم منخرطين بشدة في هذا البرنامج. وبلغت نسبة النساء المشاركات في البرنامج 78% بمتوسط أعمار تبلغ 60 عاما ومؤشر كتلة الجسم 25.6.
وتقول الطبيبة كيت برمنجهام: ((هذه الدراسة تعزز الأدلة بشأن أهمية الطريقة التي تأكل بها، فتأثير الغذاء على الصحة لا يتعلق فقط بما نأكله بل أيضا بالتوقيت الذي نختاره لتناول الوجبات الغذائية)).

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