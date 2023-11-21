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أكتوبر الأعلى.. 48 إصابة بالسرطان في الأحساء

11/21/2023 11:17:56 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لمكافحة السرطان في الأحساء ((تفاؤل)) فؤاد الجغيمان، تسجيل 48 مستفيدًا ((جديدًا)) من مرضى السرطان خلال شهر واحد، وتحديدًا أكتوبر الماضي، وهو أعلى رقم تم تسجيله للمستفيدين منذ أن تأسست الجمعية قبل 10 أعوام، وذلك بالتزامن مع حملة ((أكتوبر))، وهو ما يفسر وصول صوت وأهداف الجمعية إلى أكبر شريحة من المجتمع.
1235 مصابًا
أشار الجغيمان، إلى أن البيانات الإحصائية في الجمعية، تشير إلى أن إجمالي المسجلين في كشوفات الجمعية حتى يوم أمس، 1235 مصابًا بالسرطان في الأحساء، غالبيتهن السيدات، وأكثر الأورام انتشارًا، هو سرطان الثدي للسيدات، وللرجال سرطان القولون، وتعمل الجمعية وفق ثلاث مسارات.
مسار الوقاية
من خلال نشر ثقافة الكشف المبكر عن الأورام، من خلال عدة مبادرات من بينها مبادرة إنشاء مركز الشيخ عبدالعزيز العفالق للكشف المبكر عن الأورام ((لسرطان الثدي والقولون))، وحققت الأحساء المركز الأول في عدد حالات الفحص والكشف المبكر عن الأورام لثلاثة أعوام على التوالي وفقًا لتقييم وزارة الصحة، وتجاوزت الأرقام المستهدفات، إضافة إلى عربة الكشف المبكر لسرطان الثدي، فهي تتجول عند المجمعات التجارية وفي القرى والبلدات المختلفة، وتكثيف المعارض التثقيفية والتوعوية، التي تجاوز عددها أكثر من 100 معرض، بينها حملة ((أكتوبر)) في 5 محطات، استهدف فيها آلاف السيدات ويرجع ذلك للتعاون الدائم مع الـتجمع الصحي ومديرية الشؤون الصحية بالأحساء.
مسار التمكين
وذلك بتقديم عدة خدمات من بينها خدمة نقل المرضى إلى مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام بواقع 5 إلى 12 حالة يوميًا، وإعادتهم إلى منازلهم بعد الانتهاء من جلسات العلاج ((مجانًا))، وكذلك علاج المقيمين، وتكفلت الجمعية بعلاج 160 حالة بتكاليف إجمالية تجاوزت 7 ملايين ريال، وصرف الأجهزة الطبية ((كرسي متحرك، سرير طبي، سيلكون))، رحلات لمكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل سنوي رحلتين، وأكثر من 51 مستفيدًا تم تمكينهم لبرامج سوق العمل، وتخريج 9 مستفيدين جامعيين، وتوفير المقاعد والمنح الدراسية والتدريبية في المعاهد والجامعات للطلاب والطالبات.
مسار النمو
قدمت ((تفاؤل)) مبادرات نوعية في مجال تدريب وتطوير كوادرها البشرية، قدمت 67 دورة تدريبية وورشة عمل، وفي مجال التطوع صنعت أكثر من 500 فرصة تطوعية للمتطوعين خلال عام 2023 عبر منصاتها، المنصة الوطنية للتطوع، ومنصة التطوع الصحي، كما حرصت ((تفاؤل)) على تطبيق معايير الحوكمة والجودة والتميز المؤسسي، ففي مطلع عام 2023 تم تكريم الجمعية بمناسبة فوزها بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة -المستوى الفضي- كما حصلت على شهادة الاعتماد الأوربي EFQM، وفي مجال التحول الرقمي وأتممت العمليات، أطلقت الجمعية تطبيق تفاؤل وبرنامج روبرت متصل ونظام رافد.

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