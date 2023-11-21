أكتوبر الأعلى.. 48 إصابة بالسرطان في الأحساء

(MENAFN
- Al Watan) كشف المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لمكافحة السرطان في الأحساء ((تفاؤل)) فؤاد الجغيمان، تسجيل 48 مستفيدًا ((جديدًا)) من مرضى السرطان خلال شهر واحد، وتحديدًا أكتوبر الماضي، وهو أعلى رقم تم تسجيله للمستفيدين منذ أن تأسست الجمعية قبل 10 أعوام، وذلك بالتزامن مع حملة ((أكتوبر))، وهو ما يفسر وصول صوت وأهداف الجمعية إلى أكبر شريحة من المجتمع.
1235 مصابًا
أشار الجغيمان، إلى أن البيانات الإحصائية في الجمعية، تشير إلى أن إجمالي المسجلين في كشوفات الجمعية حتى يوم أمس، 1235 مصابًا بالسرطان في الأحساء، غالبيتهن السيدات، وأكثر الأورام انتشارًا، هو سرطان الثدي للسيدات، وللرجال سرطان القولون، وتعمل الجمعية وفق ثلاث مسارات.
مسار الوقاية
من خلال نشر ثقافة الكشف المبكر عن الأورام، من خلال عدة مبادرات من بينها مبادرة إنشاء مركز الشيخ عبدالعزيز العفالق للكشف المبكر عن الأورام ((لسرطان الثدي والقولون))، وحققت الأحساء المركز الأول في عدد حالات الفحص والكشف المبكر عن الأورام لثلاثة أعوام على التوالي وفقًا لتقييم وزارة الصحة، وتجاوزت الأرقام المستهدفات، إضافة إلى عربة الكشف المبكر لسرطان الثدي، فهي تتجول عند المجمعات التجارية وفي القرى والبلدات المختلفة، وتكثيف المعارض التثقيفية والتوعوية، التي تجاوز عددها أكثر من 100 معرض، بينها حملة ((أكتوبر)) في 5 محطات، استهدف فيها آلاف السيدات ويرجع ذلك للتعاون الدائم مع الـتجمع الصحي ومديرية الشؤون الصحية بالأحساء.
مسار التمكين
وذلك بتقديم عدة خدمات من بينها خدمة نقل المرضى إلى مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام بواقع 5 إلى 12 حالة يوميًا، وإعادتهم إلى منازلهم بعد الانتهاء من جلسات العلاج ((مجانًا))، وكذلك علاج المقيمين، وتكفلت الجمعية بعلاج 160 حالة بتكاليف إجمالية تجاوزت 7 ملايين ريال، وصرف الأجهزة الطبية ((كرسي متحرك، سرير طبي، سيلكون))، رحلات لمكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل سنوي رحلتين، وأكثر من 51 مستفيدًا تم تمكينهم لبرامج سوق العمل، وتخريج 9 مستفيدين جامعيين، وتوفير المقاعد والمنح الدراسية والتدريبية في المعاهد والجامعات للطلاب والطالبات.
مسار النمو
قدمت ((تفاؤل)) مبادرات نوعية في مجال تدريب وتطوير كوادرها البشرية، قدمت 67 دورة تدريبية وورشة عمل، وفي مجال التطوع صنعت أكثر من 500 فرصة تطوعية للمتطوعين خلال عام 2023 عبر منصاتها، المنصة الوطنية للتطوع، ومنصة التطوع الصحي، كما حرصت ((تفاؤل)) على تطبيق معايير الحوكمة والجودة والتميز المؤسسي، ففي مطلع عام 2023 تم تكريم الجمعية بمناسبة فوزها بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة -المستوى الفضي- كما حصلت على شهادة الاعتماد الأوربي EFQM، وفي مجال التحول الرقمي وأتممت العمليات، أطلقت الجمعية تطبيق تفاؤل وبرنامج روبرت متصل ونظام رافد.
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