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%42 من الإنتاج الأدبي مؤلفات نسائية

11/21/2023 11:17:56 PM
(MENAFN- Al Watan) قاد شغف وهواية الإناث بالتأليف الأدبي في مجال الروايات، إلى تفوق مؤلفاتهن وإنتاجهن الروائي، حيث بلغ إجمالي الكتب الأدبية الصادرة لمؤلفات نسائية 297 كتابا، مثلت 42 % من الإنتاج الأدبي، مقارنة بـ58 % للمؤلفين الذكور، وارتفعت الأبحاث المنشورة في المجالات الثقافية إلى 358 بحثا، منها 30 % أبحاث منشورة لباحثات نساء، وبلغ إجمالي الشعراء والشاعرات 113، منهم 98 شاعرا، و15 شاعرة، وبلغ إجمالي النشر الأدبي للمؤلفين السعوديين 19 %، ورقمنة 198 كتابا نصيا، وتحويلها إلى كتب إلكترونية.
الروائيات أعلى
فاق عدد الروائيات الذكور في الإنتاج الروائي الأدبي، حيث كشف تقرير وزارة الثقافة، أن إجمالي الروائيون بلغ 208 روائيين، منهم 109 روائيات بـ52 %، مقابل 99 روائيا بـ48 %، في وقت أسهمت 3 عوامل ممثلة في: نشاط دور النشر التجارية، وجاذبيتها للمؤلف، والتحولات التنظيمية في قطاع النشر بالمملكة، في انخفاض إنتاج الأندية الأدبية، حيث بلغت 150 كتابا، مقارنة بعام 2021 والتي بلغت 180 كتابا.
إنتاج عكسي
سجلت أندية الجنوب الأدبية ممثلة في: أبها، ونجران، والباحة، وجازان، معادلة عكسية على مستوى النشر الأدبي، حيث ارتفع إنتاج الثلاثي أبها، ونجران والباحة، والتي فاقت إنتاج مناطق كبرى ممثلة في الرياض، والشرقية، وجدة، ومكة المكرمة، وحصد نادي جازان الأدبي المرتبة الأخيرة على مستوى الإنتاج والنشر الأدبي بين مناطق المملكة، وتصدر نادي أبها الأدبي أكثر الأندية إنتاجا على مستوى النشر، حيث بلغ إجمالي الإنتاج 26 كتابا بـ17 %، وتساوت الطائف ونجران ثانيا، بإجمالي 20 كتابا بـ13 %، وحلت الباحة ثالثا، بإجمالي 14 كتابا بـ9 %، وتساوت الجوف والحدود الشمالية رابعا، بإجمالي 13 كتابا بـ8.66 %، والأحساء خامسا، بإجمالي 9 كتب بـ6 %.
الأقل إنتاجا
استحوذ نادي جازان الأدبي على النصيب الأكبر من ضعف الإنتاج على مستوى النشر الأدبي، حيث بلغ إجمالي الإنتاج كتابا وحيدا بـ0.66 %، وتساوت الشرقية والقصيم ثانيا، بإنتاجين اثنين لكل منهما بـ1.33 %، وتساوت الرياض وحائل ثالثا، بإجمالي 5 إنتاجات بـ3 %، ومكة المكرمة رابعا، بإجمالي 6 إنتاجات بـ4 %، وجدة والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 7 إنتاجات بـ5 %.

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