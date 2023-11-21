وزير المالية فهد الجارالله اجتمع مع أمين عام وأعضاء منظمة التعاون الرقمي

وزير المالية فهد الجارالله اجتمع مع أمين عام وأعضاء منظمة التعاون الرقمي
التاريخ
11/21/2023 11:02:15 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) اجتمع وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار فهد الجارالله مع أمين عام وأعضاء منظمة التعاون الرقمي، والتي تعتبر الكويت أحد مؤسسيها، وتم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك والفرص الاستثمارية في مجال الاقتصاد الرقمي.
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