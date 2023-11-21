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وزير المالية فهد الجارالله اجتمع مع أمين عام وأعضاء منظمة التعاون الرقمي

11/21/2023 11:02:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اجتمع وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار فهد الجارالله مع أمين عام وأعضاء منظمة التعاون الرقمي، والتي تعتبر الكويت أحد مؤسسيها، وتم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك والفرص الاستثمارية في مجال الاقتصاد الرقمي.

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