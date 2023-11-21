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لماذا يتم إقصاء مؤسسي الشركات من مناصبهم؟ وكيف يمكنهم تجنب هذا المصير؟

11/21/2023 11:02:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قد يتبادر إلى أذهان الكثيرين عدد من التساؤلات حول أسباب إقصاء مؤسسي الشركات من مناصبهم عقب قرار مجلس إدارة شركة «أوبن إيه آي» بإقالة شريكها المؤسس ومديرها التنفيذي «سام ألتمان»، وهو الحدث الذي أعاد إلى الذاكرة واقعة إقصاء «ستيف جوبز» من موقعه في شركة «أبل» عام 1985.
والحقيقة أن هذا لا يعد أمرا نادرا بالنظر إلى ما حدث في الماضي مع عدد من أبرز وأفضل مؤسسي الشركات، حيث تم استبعاد «جاك دورسي» من منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» على سبيل المثال وغيره، فلماذا يحدث ذلك؟ ويكف يمكن تجنب هذا المصير؟
تعد مجالس إدارة الشركات السبب الرئيسي في إقصاء المؤسسين، فعندما يبدأ هؤلاء شركاتهم يكونون عادة هم أصحاب القرار وحدهم بجانب المؤسسين المشاركين بالطبع، ولكن مع توسع الشركات وزيادة احتياجاتها التمويلية، يبدأ المؤسسون في البحث عن مستثمرين لزيادة رأس المال، وبطبيعة الحال، فإن هؤلاء المستثمرين يشترطون الحصول على مقاعد في مجلس الإدارة كي يصبح لهم رأي في مسار أعمال الشركة.
ويشعر العديد من المؤسسين بالحماس الشديد أثناء عملية جمع التمويلات، سواء للحصول على تقييم أعلى لشركاتهم، أو لأنهم بحاجة ماسة للأموال لإدارة أعمالهم، لدرجة تدفعهم إلى اختيار المستثمرين الذين سينضمون إلى مجلس الإدارة بعناية فائقة، وهنا تبدأ أول مراحل تآكل سيطرتهم.
وإذا كان للشركة مؤسس واحد فقط، فإن انضمام أول مستثمر رئيسي لشغل مقعد في مجلس الإدارة يشكل لحظة فارقة، حيث يفقد المؤسس قسما كبيرا من سيطرته على مجريات الأمور، بينما يعد انضمام مستثمر ثان لعضوية مجلس الإدارة خطرا داهما، حيث يمكن التصويت على طرد المؤسس من شركته بنسبة 1:2 بكل سهولة.
لذا يتعين على المؤسسين التفاوض من أجل ضمان استمرارهم مع شركاتهم على المدى الطويل، وتنمية قدراتهم في الحفاظ على مصالحهم، وعدم التركيز على تقييم الشركة إلا إذا كانوا هم المتحكمون في نتائج أعمالها، وفيما يلي بعض أهم الخطوات التي يمكن اتباعها لتجنب حدوث مثل هذا الأمر.. وفيما يلي خطوات لتجنب استبعاد المؤسسين من شركاتهم:
تخصيص مقاعد مجلس الإدارة مسبقا عند التأسيس
يساعد التخصيص المسبق على ضمان توازن المقاعد التي سوف يشغلها المستثمرون في مجلس الإدارة مسبقا، وتجنب الشعور بالضغط لشغل تلك المقاعد.
اختيار أعضاء مجلس الإدارة بعناية
- يتعين على مؤسسي الشركات تحري الدقة في اختيار أعضاء مجلس الإدارة، ومراجعة شخصياتهم وخلفياتهم بعناية، ودون خوف من إصدار أحكام مسبقة عليهم.
عدم التخلي عن مقاعد المجلس أثناء جمع التمويل
- يعد عدم تخلي المؤسس عن مقعدين في مجلس الإدارة خلال عملية جمع التمويل دفعة واحدة أمرا حيويا، وعادة ما يتحمل المستثمر الرئيسي في الشركة القدر الأكبر من المخاطر، لكن يجب تعويضه بالحصول على المقاعد المناسبة لما يتحمله من مخاطر، وإذا أصر مستثمرون آخرون على الحصول على مقاعد إضافية، يجب تحويل أعضاء مجلس الإدارة إلى مراقبين.
التأكد من أن مقعد المؤسس غير قابل للإلغاء
- يساهم هذا في حفاظ المؤسسين على انخراطهم في أعمال الشركة، حتى لو لم يعودوا أعضاء نشطين.
تحديد مدة العضوية في مجلس الإدارة
- يوفر تحديد المدة القصوى لعضوية مجلس الإدارة آلية لاستبعاد الأشخاص الذين لا يتواءمون مع القيم الأساسية للشركة، أو من قد تتضرر أعمال الشركة جراء تصرفاتهم.
وضع مدونة أخلاقية للشركة
- يضمن وضع مدونة أخلاقية للشركة التزام جميع العاملين، وأعضاء مجلس الإدارة بخدمة أهداف الشركة وعملائها على حد سواء، وتتيح إمكانية استبعاد من لا يتقيدون بقواعدها.

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