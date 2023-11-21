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الكويت خامس أكبر المصدرين من الخليج إلى الصين بـ 12 5 مليار دولار

11/21/2023 11:02:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انكمشت صادرات دول التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، الإمارات، عمان، قطر، الكويت، البحرين) إلى جمهورية الصين الشعبية، بنسبة 17% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.
ووفقا للبيانات الرسمية التابعة للحكومة الصينية التي اطلع عليها «مباشر»، انخفضت تلك الصادرات إلى 128.882 مليار دولار، مقارنة مع 156.137 مليار دولار، بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وبلغت قيمة واردات دول الخليج من الصين خلال الفترة المذكورة نحو 83.388 مليار دولار، مقارنة مع 77.836 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
وسجل الفائض التجاري بين الدول 45.5 مليار دولار لصالح دول الخليج خلال الشهور التسع الأولى من العام الحالي، مقابل فائض بقيمة 78.301 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2022.
وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول من حيث أعلى الصادرات، حيث بلغت قيمة صادراتها خلال التسعة أشهر 48.881 مليار دولار، مقارنة ب 59.753 مليار دولار، صادرات نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 18%.
وبلغت قيمة واردات السعودية من جمهورية الصين خلال 9 أشهر بنحو 31.815 مليار دولار، مقارنة مع 27.29 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
ويليها دولة الإمارات حيث شهدت تراجعا في قيمة صادراتها إلى الصين بقيمة 28.653 مليار دولار، وصدرت خلال الشهور التسعة من العام الماضي بقيمة 32.200 مليار دولار، متراجعة بنسبة 11%.
ووصلت قيمة واردات الإمارات من الصين إلى 41.070 مليار دولار، مقارنة مع 39.394 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
واحتلت صادرات سلطنة عمان إلى الصين المرتبة الثالثة وبلغت قيمة صادرتها نهاية التسعة أشهر من العام 2023، بنحو 22.61 مليار دولار، وبلغت قيمة صادراتها خلال نفس الفترة من العام الماضي 27.516 مليار دولار، بنسبة انخفاض بلغت 18%
وسجلت عمان واردات من الصين خلال التسعة أشهر2023، نحو 2.737 مليار دولار، مقارنة مع 3.140 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
وجاءت بالمرتبة الرابعة دولة قطر التي بلغت قيمة صادراتها إلى الصين خلال 9 أشهر من العام الحالي، 16.042 مليار دولار، مقارنة بصادرات الفترة المماثلة من عام 2022، البالغة 16.492 مليار دولار، متراجعة طفيفا بنسبة 3%.
وبلغت قيمة واردات قطر من الصين نحو 2.663 مليار دولار، مقارنة مع 3.002 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
وتمركزت صادرات الكويت إلى الصين بالمرتبة الخامسة وبلغت قيمتها في أول تسعة شهور من العام الحالي 12.513 مليار دولار، بينما صدرت بقيمة بلغت 19.960 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام 2022، بنسبة انخفاض بلغت 37%.
ووصلت قيمة واردات الكويت من الصين إلى نحو 3.912 مليارات دولار، مقارنة مع 3.567 مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
وبالمرتبة السادسة والأخيرة شهدت صادرات دولة البحرين انخفاضا في قيمة صادراتها إلى الصين بنسبة 15%، خلال التسعة أشهر من العام الحالي وصولا إلى 183.44 مليون دولار، بينما وصل إجمالي قيمة صادراتها بنفس الفترة من العام السابق 216 مليون دولار.
ووصلت قيمة واردات البحرين من جمهورية الصين نحو 1.191 مليار دولار، مقارنة مع 1.443 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأوضحت البيانات أن إجمالي صادرات جمهورية الصين انخفضت بنسبة 6.6% خلال التسعة أشهر من العام الحالي إلى 2.52 تريليون دولار، مقارنة مع 2.698 مليار دولار، بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وتراجعت واردات الصين خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي إلى 1.889 تريليون دولار، مقارنة بواردات الفترة المماثلة من العام2022، البالغة 2.053 تريليون دولار.

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