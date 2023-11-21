وكالة الطاقة سوق النفط قد تسجل فائضا طفيفا بالمعروض خلال 2024

(MENAFN
- Al-Anbaa) ذكر توريل بوسوني رئيس قسم أسواق النفط والصناعة لدى وكالة الطاقة الدولية، أن سوق النفط العالمية قد تشهد فائضا طفيفا في المعروض خلال العام المقبل حتى إذا استمرت «أوپيك+» في خفض الإنتاج.
وصرح «بوسوني» لوكالة «رويترز» على هامش مؤتمر في أوسلو، بأن سوق النفط تعاني عجزا في الوقت الحالي، كما أن المخزونات تتراجع بوتيرة سريعة.
وأشار إلى وصول مخزونات النفط العالمية لمستويات منخفضة، «ما يعني أنك تخاطر بزيادة التقلبات إذا كانت هناك مفاجآت على جانب الطلب أو جانب العرض».
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