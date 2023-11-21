-->

Wednesday, 22 November 2023 09:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وكالة الطاقة سوق النفط قد تسجل فائضا طفيفا بالمعروض خلال 2024

11/21/2023 11:02:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ذكر توريل بوسوني رئيس قسم أسواق النفط والصناعة لدى وكالة الطاقة الدولية، أن سوق النفط العالمية قد تشهد فائضا طفيفا في المعروض خلال العام المقبل حتى إذا استمرت «أوپيك+» في خفض الإنتاج.
وصرح «بوسوني» لوكالة «رويترز» على هامش مؤتمر في أوسلو، بأن سوق النفط تعاني عجزا في الوقت الحالي، كما أن المخزونات تتراجع بوتيرة سريعة.
وأشار إلى وصول مخزونات النفط العالمية لمستويات منخفضة، «ما يعني أنك تخاطر بزيادة التقلبات إذا كانت هناك مفاجآت على جانب الطلب أو جانب العرض».

MENAFN21112023000130011022ID1107468071

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث