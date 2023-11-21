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مصفاة الزور لم تصدر أي شحنات ديزل في أكتوبر ونوفمبر

11/21/2023 11:02:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) ان صادرات الديزل من الشرق الأوسط إلى أوروبا انخفضت في أكتوبر إلى أدنى مستوى لها منذ 11 شهرا، حيث أدى تعطل مصافي التكرير وزيادة المنتجات من الولايات المتحدة والهند إلى كبح الإمدادات، وفقا للمحللين وأحدث بيانات الشحن، في حين واجهت مصفاة الزور عدة حوادث غير مخطط لها، مما أدى إلى تقليص إمداداتها من الديزل وزيت الوقود.
وفي هذا السياق، قالت مديرة الأبحاث والتحليل إليانور بودز: «تعطل مصفاة الزور ربما يكون السبب الرئيسي لتراجع إمدادات الديزل من الشرق الأوسط إلى أوروبا، حيث أظهرت بيانات الشركة المذكورة للسلع العالمية أن صادرات الديزل انخفضت إلى متوسط 248 ألف برميل يوميا في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2022 وانخفاضا من 307 آلاف برميل يوميا في سبتمبر، وارتفعت الشحنات الأميركية إلى أوروبا إلى 115 ألف برميل يوميا في أكتوبر وبلغ إجماليها بالفعل 236 ألف برميل يوميا لشهر نوفمبر مقارنة بـ 262 ألف برميل يوميا من الشرق الأوسط. وخضعت مصفاة ساتورب السعودية أيضا للصيانة طوال شهر أكتوبر الماضي». وبحسب بيانات الشحن، بلغت شحنات الديزل المصدرة من «مصفاة الزور» صفرا في أكتوبر ولم يتم تسجيل أي شحنات لشهر نوفمبر، وانخفض الإنتاج إلى 325 ألف برميل يوميا في نهاية أكتوبر من 392 ألف برميل يوميا في أوائل الشهر و410 آلاف برميل يوميا في نهاية أغسطس، وفقا للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك»، التابعة لمؤسسة البترول الكويتية. وقالت الشركة في 12 نوفمبر إن المصفاة توقفت بشكل شبه كامل بعد عطل في صمام توصيل غاز الوقود إلى المحطة، ولم تتعطل عملية إعادة التشغيل التي كان من المتوقع أن تتم خلال 10 أيام بعد اندلاع حريق في 16 نوفمبر.
تجدر الإشارة إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر مصدرا بديلا رئيسيا للمنتجات المكررة بعد أن حظر الاتحاد الأوروبي واردات المنتجات النفطية الروسية في الخامس من فبراير بعد غزوه لأوكرانيا. وقبل الحرب، كانت أوروبا مشتريا رئيسيا للديزل الروسي، حيث استوردت حوالي 780 ألف برميل يوميا في فبراير 2022. ولسد هذه الفجوة، اتجهت أوروبا إلى مصادر بديلة مثل الشرق الأوسط والولايات المتحدة. وأضافت ان صيانة المصافي في الشرق الأوسط والهند أدت أيضا إلى تقليص الإمدادات في المنطقة، مبينة أنه مع إعادة تشغيل الزور وتعزيز أداء مصفاة الدقم في عمان وعودة المصافي الأخرى إلى العمل بعد الصيانة، «فمن المفترض أن يكون هناك بعض التحسن بحلول نهاية هذا العام أو مع حلول شهر يناير 2024».

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