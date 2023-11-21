282 2 مليون دينار إنفاق الحكومة على التموين في 9 أشهر



57 % من الدعوم موجهة لـ «المواد الإنشائية».. بما يعادل 162 مليون دينار 2.12 مليون مستفيد ومستفيدة من «التموين».. مسجلين على 260.35 ألف بطاقة

علي إبراهيمكشفت أرقام رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، أن الحكومة أنفقت نحو 282.26 مليون دينار على دعم المواد التموينية بأنواعها خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2023 وذلك من يناير حتى نهاية سبتمبر، وذلك بقفزة بلغت نسبتها 25.6% وبما قيمته 57.5 مليون دينار.ووفقا للبيانات، فإن الدعم الإنشائي استحوذ على نحو 57% من إجمالي دعم المواد التموينية الذي أنفقته الحكومة خلال فترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام، بينما بلغ عدد المستفيدين من التموين نحو 2.12 مليون مستفيد ومستفيدة بنهاية سبتمبر 2023، مسجلين على نحو 260.35 ألف بطاقة تموينية.وسيطر دعم المواد الإنشائية على نحو 57% من الإنفاق الحكومي على دعم المواد التموينية بما قيمته 162 مليون دينار تم صرفها خلال أول 9 أشهر من 2023، إذ استحوذ شهر يناير الماضي على 24 مليون دينار من الدعومات، وفبراير على 20.16 مليون دينار، ومارس على 5.74 ملايين دينار، وأبريل على 28.3 مليون دينار، وسجل شهر مايو 18.9 مليون دينار دعوما إنشائية منصرفة، فيما بلغت في شهر يونيو نحو 13.4 مليون دينار، و16.4 مليون دينار في يوليو، و16.5 مليون دينار في أغسطس، و18.34 مليون دينار في سبتمبر.واستحوذ دعم المواد الأساسية على نحو 39% من الدعم التمويني خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي بواقع 109.9 ملايين دينار، من بينها 14.24 مليون دينار في يناير، و10.4 ملايين دينار في فبراير، و12 مليون دينار في مارس، و12.8 مليون دينار في أبريل، و13.9 مليون دينار في مايو، و9.77 ملايين دينار في يونيو، و14.98 مليون دينار في يوليو، و8.14 ملايين دينار في أغسطس و13.5 مليون دينار في سبتمبر.وبلغت حصة الدعم الموجهة للحليب ومغذيات الأطفال نحو 3.6% من إجمالي الإنفاق على الدعم التمويني خلال الأشهر الـ 9 الماضية بواقع 10.24 ملايين دينار، أنفق منها 1.8 مليون دينار في يناير، و1.07 مليون دينار في فبراير، و1.2 مليون دينار في مارس، و1.15 مليون دينار في أبريل، و640 ألف دينار في مايو، و1.05 مليون دينار في يونيو، و1.3 مليون دينار في يوليو، و593 ألف دينار في أغسطس، و1.29 مليون دينار في سبتمبر.أعداد البطاقاتوشهدت أعداد البطاقات التموينية ارتفاعا بنحو 5750 بطاقة في أول 9 أشهر من العام الحالي، إذ بلغت أعدادها بنهاية سبتمبر الماضي نحو 260.357 ألف بطاقة مقارنة مع 254.607 ألف بطاقة بنهاية ديسمبر 2022، وبالمقارنة على أساس سنوي فقد شهدت أعداد البطاقات ارتفاعا بنحو 8781 بطاقة قياسا إلى عدد بطاقات يبلغ 251.576 ألف بطاقة في نهاية سبتمبر 2022، وسجلت البطاقات التموينية نحو 14.463 ألف معاملة منذ أول يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، من بينها 6564 معاملة إصدار بطاقات، و7468 معاملة تجديد للبطاقات و431 معاملة إلغاء، وشهد شهرا يوليو وأغسطس أكبر عدد لمعاملات البطاقات بأنواعها خلال الفترة الماضية بواقع 2876 و3383 معاملة على التوالي.انخفاض المستفيدينوأظهرت البيانات تراجعا ملحوظا في أعداد المستفيدين من البطاقات التموينية، إذ انخفضت أعدادهم خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بواقع 90.29 ألف مستفيد ومستفيدة، لتبلغ أعدادهم بنهاية سبتمبر الماضي نحو 2.122 مليون مستفيد ومستفيدة، مقارنة مع 2.21 مليون مستفيد ومستفيدة في ديسمبر 2022، وبالمقارنة على أساس سنوي فقد تراجعت أعدادهم بواقع 47.09 ألف مستفيد ومستفيدة قياسا إلى 2.169 مليون مستفيد ومستفيدة في سبتمبر 2022، وجرى في أول 9 أشهر من العام الحالي 242.29 ألف معاملة للمستفيدين من البطاقات التموينية من بينها 200.8 ألف معاملة إضافة، و5068 معاملة تحديث، و36.4 ألف معاملة حذف.