179 مليار دولار حجم سوق المشاريع في الكويت

3.68 تريليونات دولار قيمة مشاريع دول الخليج والمنطقة.. والسعودية في الصدارة بـ 1.7 مليار دولار

محمود عيسىذكرت مجلة ميد أن سوق المشاريع في الكويت سجل في الفترة بين 13 أكتوبر و17 نوفمبر الجاري، نموا بمقدار 9.6 مليارات دولار أو نحو 5.7% مستمدا الدعم من عودة مؤسسة البترول الكويتية إلى إحياء دراسات الجدوى لمجمع بتروكيماويات الزور المخطط له بقيمة 10 مليارات دولار.وقالت المجلة إن قيمة المؤشر الكويتي وصلت إلى 179 مليار دولار ليحل بذلك في المركز الخامس على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وفي المركز السابع على مستوى منطقة الخليج الأوسع نطاقا التي تضم كلا من العراق وإيران.وأشارت المجلة إلى أن المملكة العربية السعودية جاءت في المركز الأول بقيمة مشروعات 1.765 تريليون دولار، حيث استمد النمو في المشاريع السعودية زخمه من وفرة المشاريع النشطة والمراجعة التصاعدية لميزانيات المشاريع القائمة، وحلت الإمارات في المركز الثاني حيث بلغت قيمة المشروعات لديها 653 مليار دولار وتمكنت من إضافة ما قيمته 13.2 مليار دولار من المشاريع وبارتفاع بنسبة 2.1%. أما قطر ورغم أنها حلت في المركز الثالث بمشاريع بلغت قيمتها 217 مليار دولار، إلا ان سوق مشاريعها سجلت تراجعا بقيمة 900 مليون دولار أو بنسبة 0.4%. وتلتها عمان في المركز الرابع بمشاريع قيمتها 207 مليارات دولار، حيث أضافت ما قيمته 3.7 مليارات دولار أو 1.8%، ثم الكويت في المركز الخامس وأخيرا البحرين التي بلغت قيمة المشاريع لديها 72 مليار دولار مستفيدة من مضاعفة الجهود في اتجاه النمو القوي لمشاريع المرافق، ودراستها لمشروع الدر 3 المستقل للمياه والطاقة بقيمة 1.5 مليار دولار، في حين سجل سوق المشاريع فيها نموا بنسبة 2.1%.وعلى صعيد مؤشر دول مجلس التعاون الخليجي فقد بلغت قيمة المشاريع 3.093 تريليونات دولار، حيث واصل مؤشر المشاريع الخليجية نموه للشهر التاسع على التوالي مرتفعا بنسبة 2.4% أو بما قيمته 85.5 مليار دولار.وعلى مستوى مؤشر دول الخليج الأوسع نطاقا، وخارج دول مجلس التعاون الخليجي، فقد سجلت قيمة المشاريع 3.681 تريليونات دولار، بفضل إضافة قيمة مؤشر مشاريع العراق التي بلغت 323 مليار دولار والتي اشتملت على إضافة مليار دولار أو 0.3% على قيمة المشاريع، في حين انخفض سوق المشاريع في إيران عندما بلغ 265 مليار دولار وبذلك خسر 500 مليون دولار أو 0.3% من القيمة.