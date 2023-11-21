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العثمان المرافق أنجزت تأجير أغلب المحلات التجارية بمدينة الشدادية العمالية

11/21/2023 11:02:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إدارة المرافق العمومية م.صالح العثمان عن تأجير أغلب المحلات التجارية الخاصة بالمدينة العمالية للعمالة الوافدة في منطقة الشدادية، وذلك بعد تنفيذ وتأجير المجمعين والتي تبلغ مساحة كل مجمع 1375 مترا مربعا، وذلك بالموعد المحدد، وفقا لخطة معتمدة واضحة المعالم.
وقد تم تأجير أغلب المحلات في المجمعين حيث إن كل مجمع يحتوي على 15 محلا تتوزع فيه جميع الأنشطة من مطاعم وسوق مركزي ومصبغة وصيدلية ومخبز وحلاق ومحل إكسسوارات كهربائية وأجهزة هواتف، إضافة إلى أنشطة أخرى.
وأشار العثمان إلى أن أكثرية المحلات تم التعاقد عليها ويتبقى عدد محدود من المحلات سيتم الانتهاء من التعاقد عليها خلال الشهر الجاري، وسيتم الافتتاح الرسمي للمحلات التجارية في بداية يناير المقبل. جدير بالذكر ان بعد القيام بتأجير كل المحلات ستتحول المدينة العمالية، التي تستوعب 8400 عامل إلى مدينة متكاملة تتوافر فيها جميع المرافق الحيوية والبنية التحتية اللازمة.
وأوضح العثمان أن الشركة تسير بخطة مسلحة برؤية واضحة مبنية على تنفيذ الخطط الاستراتيجية لمجلس الإدارة.

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