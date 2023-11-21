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مينزيز للطيران تفوز بعقود جديدة لخدمة مشغلي الشحن الجوي بمطار هيثرو

11/21/2023 11:02:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة مينزيز للطيران، وهي أكبر شركة في العالم لتقديم خدمات الدعم والمناولة للمطارات وشركات الطيران العالمية وإحدى شركات أجيليتي، عن تجديد عقود رئيسية مع العديد من عملائها من شركات الطيران في مطار هيثرو - لندن (LHR) والفوز بعقود جديدة أيضا، وتضمن ذلك عقود مع الخطوط الجوية التايلندية للشحن، وخطوط طيران الشرق الأوسط للشحن، والخطوط الملكية المغربية للشحن، والخطوط الجوية الملكية الأردنية للشحن، والخطوط الجوية الإسكندنافية للشحن وشركة الطيران الرومانية «تاروم». ووفقا للعقود الجديدة، سوف تباشر مينزيز للطيران بتقديم خدمات مناولة البضائع والنقل بالشاحنات داخل المطار لشركة الخطوط الجوية التايلاندية، الناقل الوطني للمملكة التايلندية، لخدمة 14 رحلة أسبوعيا وعلى الإشراف على نقل أكثر من 16.000 طن من الخضراوات والأسماك الطازجة من تايلند إلى المملكة المتحدة.
كما تم تعيين مينزيز للطيران من قبل شركة الخطوط الملكية المغربية للشحن، وهي شركة الشحن سريعة التطور التابعة للناقل الوطني المغربي، لإدارة مناولة البضائع لسبع رحلات شحن أسبوعيا.
كذلك، قامت الخطوط الجوية الملكية الأردنية بتوسيع عقدها مع مينزيز، حيث أضافت خدمات مناولة البضائع والنقل بالشاحنات داخل المطار إلى الاتفاقية القائمة بين الشركتين والتي تشمل حاليا خدمات مناولة الركاب ومهبط الطائرات. ويتضمن العقد الموسع 14 رحلة شحن إضافية أسبوعيا، مع توقع نقل أكثر من 6.000 طن من البضائع كل عام.
وفي نفس السياق، تم تجديد عقد مينزيز للطيران مع شركة طيران الشرق الأوسط (الناقل الوطني اللبناني) لمدة خمس سنوات جديدة، وذلك لتقديم خدمات مناولة للشحن الجوي والنقل بالشاحنات داخل المطار لأكثر من 14 رحلة أسبوعيا، والتي تشمل خدمات مناولة لأكثر من 1.700 طن من الخضراوات الطازجة المشحونة جوا من لبنان.
وحول هذا الإنجاز، قال رئيس مجلس إدارة شركة مينزيز للطيران حسن الحوري: «من الرائع استمرار هذه الوتيرة الإيجابية من توسيع الأعمال التي يقودها فريق الشحن في مطار هيثرو - لندن، واليوم أصبحت لدينا شبكة شحن مميزة جدا في أوروبا، ونطمح إلى توسيع نطاق شبكة الأعمال بشكل أكبر ضمن الاستراتيجية التي وضعتها مينزيز. كما نود أن نعرب عن اعتزازنا بالعلاقات القوية التي تربطنا مع عملائنا الذين يقدرون نهجنا القائم على تقديم مستوى عال من الخدمة والتميز في الخدمات التي نقدمها، ونتطلع الى مواصلة البناء على هذه العلاقات وتوسيع بصمتنا الجغرافية في أوروبا وخارجها».

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