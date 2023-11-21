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المركز أفضل مدير ثروات بالكويت للعام الثاني

11/21/2023 11:02:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حصل المركز المالي الكويتي «المركز» على جائزة «أفضل مدير ثروات في الكويت» خلال حفل توزيع جوائز «ويلث بريفينج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023»، الذي أقيم يوم 16 نوفمبر في الإمارات العربية المتحدة.
وتسلم المدير في إدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز» محمد الصميعي، جائزة «أفضل مؤسسة للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في الكويت» نيابة عن «المركز»، ويعكس هذا التكريم التزام الشركة الدائم بتقديم الحلول الاستثمارية المبتكرة لعملائها وتميزها المؤسسي في خدمة العملاء، كما يؤكد على مكانتها بصفتها الشريك الأمثل لبناء وتنمية الثروات.
وجمع حفل توزيع الجوائز رواد مجتمع إدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتكريم المتميزين في هذا المجال عبر عدد من القطاعات الرئيسية، مع التركيز على الخدمات المصرفية الإقليمية والخدمات المصرفية المحلية وإدارة الاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة والتكنولوجيا. وتعد جوائز ويلث بريفينج من أكثر الجوائز التنافسية، حيث يتم اختيار الفائزين من خلال تقييمات صارمة من قبل الحكام، الأمر الذي يجعل الجائزة تحظى بتقدير كبير بين الفائزين.
وتعليقا على التكريم، قال العضو المنتدب في إدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز» عبداللطيف النصف: «نفتخر في المركز بالحصول على جائزة أفضل مؤسسة للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في الكويت للعام الثاني على التوالي من ويلث بريفينج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعد هذه الجائزة شهادة على تفاني وخبرة فريق إدارة الثروات في المركز، حيث نحرص على توفير حلول مبتكرة ومدروسة لتلبية احتياجات عملائنا الاستثمارية. وبالنيابة عن فرق عمل المركز، أود أن أشكر المنظمين على توفير منصة إقليمية تكرم وتحتفي بالتميز في مجال إدارة الثروات، حيث تساهم مثل هذه الجوائز في تحفيز التنافسية في القطاع، واستكشاف فرص أكبر في القطاع المالي».
ويأتي هذا التكريم ليضاف إلى رصيد «المركز» من الجوائز المرموقة التي فاقت السبعين جائزة على مدى ما يقارب خمسة عقود في القطاع المالي. ومن خلال حلوله الاستثمارية المبتكرة الخاصة بإدارة الثروات، والخدمات الاستشارية عبر فئات الأصول والمنتجات المتنوعة، فإن «المركز» يستمر في تعزيز خبرته في قطاع الخدمات المالية عبر فرق عمله الكفؤة وعبر التزامه باتباع نهج يركز على تقديم أفضل الخدمات الاستثمارية للعملاء.

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