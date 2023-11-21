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Ooredoo تحصد جائزتين بعلاقات المستثمرين

11/21/2023 11:02:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فازت مجموعة Ooredoo، المزود الرائد لخدمات الاتصالات، بجائزتين مرموقتين في نسخة عام 2023 من المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) الذي انعقد في مملكة البحرين. وجمع الحدث رفيع المستوى أكثر من 500 مشارك، وشهد حصول مجموعة Ooredoo على جائزة «الشركة الرائدة في علاقات المستثمرين»، وجائزة «أفضل مسؤول علاقات مستثمرين» في دولة قطر للعام الرابع على التوالي.
واختتمت فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) يوم 14 الجاري، وجرى تنظيم نسخة العام الحالي منه في مملكة البحرين تحت عنوان: «من الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى أسواق المال المستدامة». ويعد المؤتمر الفعالية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بمجال علاقات المستثمرين ويستضيف أكثر من 500 مشارك.
وفي هذا السياق، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo عزيز فخرو: «يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) على ثقتهم الكبيرة بجهودنا. تؤكد هذه الجوائز مرة أخرى حرصنا المتواصل على تطبيق أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين».
وأضاف: «تجسد الجوائز التزامنا الثابت في Ooredoo بتقديم معلومات شفافة وموثوقة وفي الوقت المناسب. كما أود أن أعرب عن تقديري العميق واعتزازي الكبير بالجهود الاستثنائية لفرق عملنا التي كان لعملها الجاد والدؤوب دورا أساسيا في حصول المجموعة على هذه الجوائز المرموقة».

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