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بيتك 716 4 مليون دينار تداولات العقار الكويتي بالربع الثالث

11/21/2023 11:02:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، ان التداولات العقارية في الكويت خلال فترة الربع الثالث من العام الحالي بلغت 716.4 مليون دينار (عقود ووكالات)، منخفضة بنسبة 6.6% عن قيمتها التي سجلت 767 مليون دينار في الربع الثاني من العام الحالي، وأيضا أدنى بنسبة 16.8% على أساس سنوي، وفق بيانات إدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل.
وأوضح التقرير أن التداولات تواصل بذلك اتجاها تنازليا منذ منتصف عام 2021، مدفوعة بانخفاض ربع سنوي لقيمة تداولات السكن الخاص، في حين لم يسهم الارتفاع في قيمة تداولات العقار الاستثماري والتجاري خلال الربع الثالث في دفع تداولات العقار لأن تحقق زيادة ربع سنوية في الربع الثالث 2023.
وانخفضت قيمة التداولات في الربع الثالث مدفوعة برغبة البعض في توجيه السيولة المتاحة لديهم نحو الادخار في ظل جاذبية المدخرات وارتفاع معدلات العوائد على الودائع، فيما قد يكون اتجه آخرون الى الاحتفاظ بمدخراتهم في الأصول النقدية أو المتداولة كالذهب مثلا.
وبالإضافة إلى ذلك توجه البعض لضخ هذه السيولة إلى قنوات استثمارية منها الأسهم، كما أن استمرار التمويل العقاري في تراجعه في ظل ارتفاع سعر الخصم، ساهم في ضعف الطلب على القطاع العقاري خلال الربع الثالث 2023.
اتجاهات التداولات
ذكر تقرير بيت التمويل الكويتي أن تداولات السكن الخاص شكلت 49.9% من تداولات العقار بالكويت خلال الربع الثالث، ومازالت في المرتبة الأولى بين القطاعات العقارية، وارتفعت حصتها مقابل 47.4% في الربع الثاني.
كما ارتفعت حصة العقار الاستثماري ومازالت في المرتبة الثانية بين القطاعات المختلفة بحصة زادت إلى 29.9% في الربع الثالث مقابل 26.1% في الربع الثاني، فيما ارتفعت حصة تداولات العقار التجاري مستحوذة على 16.3% مقابل 14.9% في الربع الثاني، بينما تحسنت تداولات العقار الحرفي والصناعي الى 3.9% مقابل 2.2% من التداولات بالربع الثاني.
الصفقات العقارية
ولفت تقرير «بيتك» إلى أن عدد صفقات التداولات العقارية ارتفع في الربع الثالث من عام 2023 مسجلة 1074 صفقة بنسبة محدودة بلغت 1.2% عن عددها في الربع الثاني، في حين يعد منخفضا بنسبة 18.5% على أساس سنوي، وانخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية إلى 667 ألف دينار بنهاية الربع الثالث 2023، بنسبة 7.7% عن الربع الثاني 2023.
وجاء ذلك مع ارتفاع محدود في عدد تداولات السكن الخاص، في حين نشط الطلب وعدد الصفقات المسجلة على العقار التجاري، وارتفع الطلب على العقار الصناعي والحرفي بشكل محدود، بينما انخفض الطلب على العقار الاستثماري بشكل لافت إلى أدنى مستوى خلال سنوات مضت.
وبلغت تداولات السكن الخاص 357.4 مليون دينار في الربع الثالث منخفضة بنسبة 2% عن الربع السابق له، وارتفع الطلب إلى 751 صفقة بنسبة محدودة قدرها 1% لنفس الفترة، فيما ارتفعت تداولات العقار الاستثماري في الربع الثالث إلى 214.4 مليون دينار بنسبة 7%، بينما تراجع الطلب عليه إلى 257 صفقة بنسبة 8%.
في حين زادت التداولات في العقار التجاري إلى حوالي 116.5 مليون دينار بزيادة ربع سنوية قدرها 2% مع ارتفاع الطلب عليه إلى إلى 52 صفقة أي أكثر من ضعف عددها الذي سجل 20 صفقة في الربع الثاني.
اتجاهات الأسعار
وأشار تقرير «بيتك» إلى أن أسعار السكن الخاص استقرت بنهاية الربع الثالث بزيادة طفيفة قدرها 0.1% عن الربع الثاني، معاودة تسجيل زيادة ربع سنوية بعد الربعين الأول والثاني حين سجلت فيهما تراجعا ربع سنوي، وبالتالي شهدت الأسعار أول تراجع سنوي خلال نحو خمس سنوات بنهاية الربع الثالث 2023، بعدما سجلت نسب زيادة ملحوظة في العامين الماضيين.
وتواصل مستويات الأسعار في العقار الاستثماري استقرارها دون تغير ربع سنوي في ربعين متتاليين من عام 2023، وبالتالي تباطأت الزيادة السنوية في أسعار العقار الاستثماري إلى 0.9% بنهاية الربع الثالث. واستقرت الأسعار في العقار التجاري في الربع الثالث، دون تغير على أساس ربع سنوي، وسجلت زيادة سنوية محدودة نسبتها 1.3% بنهاية الربع الثالث.
وقد استقرت أسعار أغلب المناطق السكنية بنهاية الربع الثالث على أساس ربع سنوي، في حين تراجعت الأسعار في مناطق سكنية محدودة، بينما ارتفعت في بعض المناطق السكنية كان أغلبها في العاصمة، وتراجعت في مناطق محدودة من محافظة العاصمة أيضا.
وارتفعت الأسعار في منطقة الشويخ السكنية على أساس ربع سنوي ومازالت أعلى المناطق السكنية في العاصمة، فيما استقرت الأسعار في منطقتي البدع والشعب دون تغير ربع سنوي، وهما أعلى مناطق محافظة حولي أسعارا في فئة السكن الخاص.
وفي محافظة الفروانية تباينت تحركات الأسعار بين مناطق المحافظة حيث سجلت معظم مناطقها استقرارا دون تغير ربع سنوي، فيما سجلت بعض المناطق انخفاضا محدودا، وفي مبارك الكبير انخفض متوسط السعر بحدود 0.1% عن الربع الثاني، مدفوعا بانخفاض محدود لبعض مناطق المحافظة منها المسايل والفنيطيس وأبوفطيرة.
استقرار متوسط سعر المتر «الاستثماري»
قال تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن متوسط السعر في العقار الاستثماري بالكويت استقر دون تغير على مستوى المحافظات مقارنة بالربع الثاني، في حين سجل زيادة سنوية محدودة نسبتها 0.9%، ليصل متوسط سعر المتر إلى 1592 دينار بالأراضي الاستثمارية. وأضاف التقرير أن الأسعار استقرت في العقارات الاستثمارية في معظم مناطق المحافظات، ولم تشهد مناطق دسمان والمقوع وبنيد القار والرقعي وصباح السالم تغيرا مقارنة بالربع الثاني. كذلك استقرت الأسعار في محافظة الجهراء على اساس ربع سنوي، في حين ارتفعت الأسعار في منطقتي المقوع وبنيد القار بحدود 3% على أساس سنوي وفي الرقعي بنسبة 2%، كما ارتفعت الأسعار في منطقة صباح السالم ومنطقة الجهراء الاستثمارية بحدود 3% على أساس سنوي.
4251 ديناراً متوسط سعر المتر التجاري
ذكر تقرير «بيتك» أن متوسط سعر المتر التجاري استقر على مستوى المحافظات بنهاية الربع الثالث على أساس ربع سنوي، عند 4251 دينار للمتر المربع دون تغير ربع سنوي، في حين سجل متوسط السعر زيادة سنوية بحدود 1.3% وهي أدنى من مستويات الزيادة التي سادت العام الماضي حين وصلت 7% في منتصف عام 2022، وتراجع متوسط السعر في العقار الصناعي بحدود 0.6% على أساس ربع سنوي، في حين سجل زيادة تباطأت نسبتها إلى 2.6% بنهاية الربع الثالث 2023، مقابل ارتفاع سنوي نسبته 13% في نهاية الربع الثالث من عام 2022، وقد انخفض متوسط السعر في الأماكن الحرفية بحدود 0.5% على أساس ربع سنوي فيما سجل انخفاضا سنويا محدودا بنسبة 0.3% بنهاية الربع الثالث.
335 ديناراً المتوسط العام لإيجار الشقق الاستثمارية
قال التقرير ان القيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية سجلت استقرارا بالمتوسط العام مسجلا 335 دينارا دون تغير ربع سنوي في حين سجل زيادة 1.9% على أساس سنوي. وبلغ متوسط القيمة الإيجارية في العاصمة 363 دينار بزيادة 3.4% على أساس سنوي. وفي حولي تصل القيمة إلى 356 دينار أي أعلى بنسبة 2.3% على أساس سنوي، وتصل في الفروانية إلى 329 دينارا بزيادة سنوية 1%، وفي محافظة مبارك الكبير تسجل 350 دينارا بزيادة سنوية 1.4% فيما تصل في الأحمدي إلى 294 دينارا مرتفعة 1% على أساس سنوي وفي محافظة الجهراء ارتفع المتوسط إلى 323 دينار بنهاية الربع الثالث 2023 بنسبة سنوية طفيفة قدرها 0.8%.
853 ديناراً متوسط إيجار السكن الخاص في العاصمة
قال تقرير «بيتك» ان متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص في العاصمة يصل إلى 853 دينارا بنهاية الربع الثالث منخفضا 0.9% على أساس سنوي، فيما يبلغ في محافظة حولي 774 دينارا دون تغير ربع سنوي في حين يعد منخفضا بنسبة طفيفة بلغت 0.6% على أساس سنوي.
ويسجل المتوسط في محافظة الفروانية 590 دينار دون تغير ربع سنوي إلا أنه سجل زيادة سنوية بحدود 1.1%، فيما لم يشهد في الأحمدي تغيرا ربع سنوي أو سنوي مسجلا 558 دينارا، وفي محافظة مبارك الكبير سجل المتوسط 657 دينارا دون تغير ربع سنوي في حين سجل زيادة طفيفة نسبتها 0.3%، بينما سجل متوسط القيمة الإيجارية في محافظة الجهراء 502 دينار بنهاية الربع الثالث دون تغير ربع سنوي فيما يعد منخفضا بنسبة 0.2% على أساس سنوي.

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