المباني أداء قوي ونتائج إيجابية ومواصلة إستراتيجية التوسع



ارتفاع تصنيف MSCI للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة للمباني إلى «BB» توقيع صفقة بقيمة 6.1 ملايين دينار بحريني لشراء قطعة أرض للاستثمار والتطوير



عقدت شركة المباني مؤتمر المحللين والمستثمرين للربع الثالث من عام 2023، بحضور كل من: طارق العدساني نائب الرئيس التنفيذي، وابهيشك راستوجي الرئيس المالي التنفيذي، وأدارت الحوار نورا زهيري القائم بأعمال مدير علاقات المستثمرين.

وقد أعلنت «المباني» عن نتائجها المالية لفترة الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2023، حيث سجلت صافي ربح 47.61 مليون دينار، إذ ارتفع بنسبة 5.22% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت إدارة الشركة أن هذا النمو الجيد خلال فترة الربع الثالث يعكس رؤيتها وعزمها على تحقيق النمو المستدام من خلال اتباع نهج سياسة تنويع الاستثمار واستهداف قطاعات جديدة مثل الفنادق والمشروعات متعددة الاستخدام والسكنية.كما تعمل الشركة على تطوير المشاريع الضخمة التي تتناسب مع احتياجات كل سوق ومنطقة، كما أكدت على أن إستراتيجية الشركة لم تتغير، وستواصل التركيز على توسع نموذج مشروع الأفنيوز الذي أصبح علامة تجارية مميزة محليا وإقليميا.وقالت الشركة إنه من بين أبرز المؤشرات الإيجابية المحققة ارتفاع تصنيف «MSCI» للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة للمباني إلى الدرجة «BB»، بالإضافة إلى توقيع صفقة بقيمة 6.1 ملايين دينار بحريني لشراء قطعة أرض للاستثمار والتطوير، فضلا عن زيادة حصة شركة «المباني» في شركة «شمول» من 60 إلى 80%.البيانات الماليةوفيما يتعلق بالأداء المالي للمباني، فقد حققت الشركة خلال فترة التسعة أشهر من عام 2023 ارتفاعا في الأرباح بنسبة 5.22% لتصل إلى 47.61 مليون دينار، حيث شهد أداء المباني اتجاها تصاعديا في الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك والتي بلغت 68.79 مليون دينار، حيث شهدت ارتفاعا بنسبة 11.15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما بلغت ربحية السهم 36.18 فلسا، حيث ارتفعت بنسبة 5.24% مقارنة بالربع الثالث لعام 2022.وعلى أساس سنوي، فقد ارتفع الأداء الإجمالي بنسبة 11.34% ليصل إلى 91.96 مليون دينار، مدفوعا في المقام الأول بالنجاح التشغيلي في الأفنيوز- الكويت وتحقيق حصة سوقية مستقرة مع متوسط مبيعات قوي في قطاع يكون فيه الطلب محدودا.وفيما يخص قطاع الضيافة، فقد ارتفع الأداء إلى 11.22 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود هذا النمو الملحوظ إلى تحسن متوسط سعر الغرفة وإيرادات الغرفة المتاحة بفضل تحسن أداء فندق والدورف أستوريا- الكويت بالإضافة إلى فندق هيلتون جاردن إن- الكويت.. وفيما يلي لمحة عن مشاريع الشركة داخل وخارج الكويت:أولا- مشاريع داخل الكويت «الأفنيوز»وفيما يخص الأفنيوز- الكويت، فإنه يشهد أداء مستقرا من الناحية التشغيلية، حيث بلغت نسبة الإشغال 94.6% في نهاية سبتمبر 2023، كما ارتفعت معدلات الإقبال في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 58% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 4.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي من عام 2022.وقد أكدت «المباني» على مواصلة الجهود لتصحيح تقسيم مناطق أنشطة السوق من خلال تحسين مزيج المستأجرين عبر جميع المراحل، مع إضافة أنشطة جديدة مثل الخدمات ومتاجر البيع بالتجزئة.«هيلتون جاردن إن»وعن فندق هيلتون جاردن إن- الكويت، ذي الأربع نجوم، المتصل مباشرة بالأفنيوز- الكويت من خلال منطقة الفوروم، فقد بلغت نسبة الإشغال 42%، وكان المحرك الرئيسي لأداء الفندق في الربع الثالث هو أعمال الشركات والمجموعات، بالإضافة إلى الأعمال المتعلقة بالترفيه المحلي.«والدورف أستوريا»وفيما يخص والدورف أستوريا- الكويت، ذو الخمس نجوم، المتصل مباشرة بالأفنيوز- الكويت من خلال منطقة برستيج، فقد بلغت نسبة إشغاله 38% في نهاية شهر سبتمبر.«أفنتورا (J3)»يعد أفنتورا J3 مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتضمن «أفنتورا ريزدنسز» الذي يتضمن 276 شقة وتاون هاوس، و«أفنتورا مول» بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 107.994 مترا مربعا.وقد بلغ التقدم الإجمالي في أعمال البناء 22.7%، في حين بلغ 63% للمباني السكنية، ويتم العمل حاليا على تقييم خيارات شهادة LEED للمركز التجاري من قبل الاستشاري. ومن المتوقع الانتهاء من المباني السكنية في الربع الثاني من عام 2025، والربع الثاني من عام 2026 للمركز التجاري.«صباح الأحمد (S3)»يعد مشروع صباح الأحمد (S3) بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد تم اختيار شركة المباني لتكون «المستثمر المفضل». يشتمل المشروع على مركز تجاري يضم سوقا تقليديا بعناصر حديثة، وفندق هامبتون إن، أما عن مراحل المشروع فإنه حاليا في طور الحصول على رخصة البناء، ومن المتوقع أن يبدأ المشروع في نهاية هذا العام.ثانيا- مشاريع في مملكة البحرين «الأفنيوز»وبالحديث عن الأفنيوز- البحرين، فقد شهد زيادة في الإقبال في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، وحول معدل الإشغال فقد حقق معدلا قويا يصل إلى 98%.أما عن التوسعة الغربية من الأفنيوز- البحرين، فقد تم الانتهاء من نسبة 42.4% من أعمال البناء، وستضيف التوسعة الغربية للأفنيوز- البحرين مساحة إجمالية للتأجير قدرها 42،000 متر مربع بإجمالي 84 ألف متر مربع من إجمالي المساحة القابلة للتأجير في الأفنيوز- البحرين، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع في منتصف عام 2024.«هيلتون جاردن إن»وفيما يخص فندق هيلتون جاردن إن- البحرين، والذي يتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى الأفنيوز- البحرين، فقد سجل معدل إشغال بنسبة 65%، وكان معظم الإشغال من رجال الأعمال ومجال الترفيه.ثالثا- مشاريع في المملكة العربية السعودية «الأفنيوز- الرياض»وحول الأفنيوز- الرياض، فقد بلغت نسبة التقدم الإجمالي للمشروع 28%، حيث يباشر المقاول الرئيسي أعمال التصميم والبناء في الموقع، كما يتم العمل على تنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية لمواقف السيارات في الطابق السفلي. كما ذكرت «المباني» أن المشروع يشهد طلبا قويا على التأجير.«الأفنيوز- الخبر»أما عن مشروع الأفنيوز- الخبر، فقد تم تسليم الموقع وجار تجهيز مكاتب الموقع، وقد تمت ترسية عقد بناء المرحلة الأولى على شركة الكفاح للمقاولات وشركة الأحمدية للمقاولات.