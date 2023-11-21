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2 7 مليار دولار صادرات الساعات السويسرية في شهر!

11/21/2023 11:02:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفعت صادرات الساعات السويسرية في أكتوبر مع زيادة الشحنات إلى الأسواق الرئيسية في الولايات المتحدة والصين، كما قادت الساعات ذات الأسعار المنخفضة المكاسب مع قيام المستهلكين بكبح الإنفاق على العناصر باهظة الثمن.
وقال اتحاد صناعة الساعات السويسرية أمس، إن الصادرات ارتفعت بنسبة 5.1% إلى 2.4 مليار فرنك سويسري (2.7 مليار دولار). وارتفعت الشحنات من الصناعة السويسرية الرئيسية بنسبة 8.3% في الأشهر العشرة الأولى من العام وهي في طريقها لتحقيق عام قياسي آخر بعد أن وصلت الصادرات في عام 2022 إلى 24.8 مليار فرنك، وفقا لما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية Business».

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