كيبكو اندماج OSN+ وأنغامي باستثمار 50 مليون دولار



ادانا الناصر: نهدف إلى إنشاء منصة تكنولوجيا إعلامية يلعب فيها الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً

الجمع بين OSN+ و«أنغامي» سيؤدي لإنشاء أكبر منصة للبث عبر الإنترنت في المنطقة

جو كوكباني: نشهد اليوم محطة رئيسية برحلة «OSN».. ونواصل تطوير البث الخاص بنا

إيلي حبيب: الخطوة قفزة نوعية لإعادة ابتكار مجال الترفيه وتوفير أحدث التقنيات التكنولوجية

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) عن توصل شركة «OSN» التابعة لها إلى اتفاق يقضي باندماج منصتها الرائدة في مجال البث الترفيهي «OSN+» مع شركة «أنغامي»، منصة بث الموسيقى والترفيه الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن هذا الاندماج سيوفر للمستهلكين في المنطقة وللمرة الأولى فرصة التمتع بميزات غير مسبوقة عبر منصة واحدة تجمع أفضل وأحدث الأفلام الروائية والمسلسلات التلفزيونية والموسيقى العربية والأجنبية وفقرات البودكاست وغيرها الكثير، وذلك عبر تقديم تجربة استخدام سهلة.وستجمع المنصة، المدعومة باستثمار 50 مليون دولار (15.4 مليون دينار) من OSN في أنغامي، أكثر من 120 مليون مستخدم مسجل، و2.5 مليون مشترك، مع إيرادات بقيمة 100 مليون دولار (31 مليون دينار) عند الإغلاق، لتصبح أنغامي (والتي ستبقى مدرجة في بورصة ناسداك الأميركية تحت رمز NASDAQ: ANGH) واحدة من أكبر منصات البث بالمنطقة. وتوفر أنغامي مكتبة غنية تضم أكثر من 100 مليون أغنية وبودكاست، مع إنتاجات حصرية من فنانين بارزين مثل عمرو دياب. بدورها فإن OSN+ لديها 18 ألف ساعة من المحتوى الترفيهي وشراكات حصرية مـــــع HBO وNBC UniversalوParamount واستوديوهات عربية وتركية رائدة. وتلتزم الشركة الجديدة بتقديم منتج متكامل يوفر محتوى استثنائيا يتناسب مع احتياجات مستخدمي المنطقة، نظرا لقوة العلامتين التجاريتين، ستستفيد الشركة من البنية التحتية التكنولوجية لأنغامي، بالإضافة إلى مكتبة المحتوى المميزة والحصرية من «OSN+» لتوفير تجربة مستخدم سلسة ومنتج مطور ومبتكر مدعم بالذكاء الاصطناعي يركز على التخصيص عبر توصية واقتراح المحتوى بناء على تفضيلات المستخدمين.وبمناسبة الإعلان عن هذه الصفقة، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المشاريع ورئيسة مجلس إدارة OSN الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد: «يتمثل أحد أهداف استراتيجية شركة مشاريع الكويت في تحقيق تحول رقمي عبر شركاتها بغرض الاستفادة من التكنولوجيا لتطوير الخدمات والمنتجات. بناء على ذلك فقد ركزنا على تعزيز وتنمية قطاع البث عبر الإنترنت في OSN من خلال الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والتسويق الرقمي وتنويع المحتوى». وأوضحت أن الجمع بين OSN+ وأنغامي سيؤدي لإنشاء أكبر منصة للبث عبر الإنترنت في المنطقة وكذلك شركة تكنولوجيا إعلامية يلعب فيها الذكاء الاصطناعي دورا محوريا في نمو هذا المشروع. ومن خلال تقديم المحتوى المتميز والموسيقى والترفيه في تطبيق واحد، فإن التكنولوجيا الإعلامية ستوفر لنا فرصة التوسع في قطاعات أخرى بناء على الاحتياجات المتوقعة لعملائنا. إننا نؤمن بشدة بأن هذا المشروع سيلعب دورا مهما في أسلوب وعادات استخدام المستهلكين لوسائل الإعلام والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في OSN جو كوكباني: «نشهد اليوم محطة رئيسية في رحلة OSN ونحن نواصل تطوير أعمال البث الخاصة بنا. إن الدمج بين محتوى OSN+ وتكنولوجيا أنغامي يتيح لنا تقديم أفضل ما في عالم الترفيه في مكان واحد لعملائنا، مما يضمن التطور المستمر لعروضنا لتلبية احتياجاتهم. إننا على ثقة من أن هذا التطوير سيؤدي إلى تغيير وجه البث عبر الإنترنت في المنطقة، وذلك بفضل الفهم العميق للسوق المحلي الذي تتمتع به هاتان العلامتان التجاريتان». بدوره، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المقبل لشركة أنغامي إيلي حبيب: «تعد هذه الخطوة قفزة نوعية نحو إعادة ابتكار مجال الترفيه. من خلال توفير أحدث التقنيات والخبرات التكنولوجية، نساهم اليوم بخلق نظام بث شامل ومتكامل. هدفنا هو أن نصبح عنصرا استراتيجيا بارزا في عالم الترفيه لمستخدمينا من خلال تقديم مزيج يجمع بين الموسيقى وبث الفيديو بشكل متنوع وديناميكي يعكس هوية جمهورنا».الصفقة مشروطة بالحصول على الموافقات الرقابية والتنظيمية لسياسة مكافحة الاحتكار اللازمة، ومن المتوقع الانتهاء من عملية الدمج في أوائل عام 2024. ستمتلك مجموعة OSN حصة الأغلبية في أنغامي، بينما ستتواصل أنشطة OSNtv بشكل منفصل مع جو كوكباني كرئيس تنفيذي.